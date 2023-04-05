Вірним курсом: десять головних чинників укріплення гривні навесні 2023 року

Обмінним пунктам заборонено показувати курси валют на табло. Але сьогодні вони могли би втішити тих, хто отримує доходи в гривні. Адже на готівковому ринку валюти в Україні долар щоденно втрачає позиції, а національна валюта укріплюється. Завдяки чому це відбувається?

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З початку 2023 року на готівковому ринку валют гривня відносно долара поступово укріплюється. Особливої динаміки цей процес набув в останні кілька тижнів, передумови чого Фокус детально аналізує у своєму новому огляді "Долар – по 37 гривень. Чи варто купувати валюту, поки вона дешева".

Якщо в новий 2023 рік Україна входила з курсом біля 40 UAH/USD, то станом на 5 квітня 2023 року банки продають долар за 37,2-37,9 UAH/USD, а купують за 36,6-36,8 UAH/USD. Тобто, готівковий курс вже впритул наблизився до офіційного курсу НБУ, який в липні 2022 року встановили на рівні 36,57 UAH/USD.

На основі опитування експертів Фокус виділяє наступні передумови, які призвели до помітного укріплення гривні:

Надходження великих обсягів міжнародної допомоги . За словами Віталія Ваврищука, голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, це допомогло в кінці 2022 року відновити резерви НБУ до довоєнного рівня [до $28494,46 млрд] й активно використовувати ці кошти, щоб утримувати курс гривні до долара США фіксованим. В ICU очікують, що фінансування від міжнародних донорів в 2023 році має перекрити дефіцит на валютному ринку.

. За словами Віталія Ваврищука, голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, це допомогло в кінці 2022 року відновити резерви НБУ до довоєнного рівня [до $28494,46 млрд] й активно використовувати ці кошти, щоб утримувати курс гривні до долара США фіксованим. В ICU очікують, що фінансування від міжнародних донорів в 2023 році має перекрити дефіцит на валютному ринку. Скорочення попиту на купівлю валюти з боку громадян . За словами Анни Золотько, директора департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, на безготівковому ринку протягом березня обсяги купівлі валюти скоротилися до $311 млн, тоді як в лютому цей показник складав $462 млн, а в січні – $524 млн. Також співрозмовниця Фокусу вказує на скорочення загального негативного сальдо операцій громадян з купівлі та продажу валюти, яке з $20-25 млн на день у зимові місяці, наприкінці березня скоротилося до $12-15 млн.

. За словами Анни Золотько, директора департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, на безготівковому ринку протягом березня обсяги купівлі валюти скоротилися до $311 млн, тоді як в лютому цей показник складав $462 млн, а в січні – $524 млн. Також співрозмовниця Фокусу вказує на скорочення загального негативного сальдо операцій громадян з купівлі та продажу валюти, яке з $20-25 млн на день у зимові місяці, наприкінці березня скоротилося до $12-15 млн. Відтік готівкової гривні з валютного на споживчі ринки . Тобто, громадяне почали віддавати перевагу купівлі важливих речей, а не вкладанню коштів в іноземну валюту.

. Тобто, громадяне почали віддавати перевагу купівлі важливих речей, а не вкладанню коштів в іноземну валюту. Підготовка аграріїв до посівної . Адже на цьому етапі аграрії найбільш активно продають валютну виручку та заощадження.

. Адже на цьому етапі аграрії найбільш активно продають валютну виручку та заощадження. Зниження попиту на готівкову валюту завдяки тримісячним валютним депозитам. Купівлю валюти із розміщенням на депозит терміном від трьох місяців по вигідному курсу громадянам запропонували в липні 2022 року. Відтоді ця послуга стала доволі популярною.

Купівлю валюти із розміщенням на депозит терміном від трьох місяців по вигідному курсу громадянам запропонували в липні 2022 року. Відтоді ця послуга стала доволі популярною. Спад в економіці. У 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ ВВП України обвалився приблизно на третину й через охолодження економічної активності попит на валюту також зменшується.

У 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ ВВП України обвалився приблизно на третину й через охолодження економічної активності попит на валюту також зменшується. Перспектива збереження фіксованого курсу НБУ протягом 12-18 місяців . Дотримання такої практики протягом вказаного періоду прописане в новому меморандумі з МВФ. Цей факт дещо заспокоїв учасників валютного ринку і громадян.

. Дотримання такої практики протягом вказаного періоду прописане в новому меморандумі з МВФ. Цей факт дещо заспокоїв учасників валютного ринку і громадян. Зростання популярності гривневих депозитів . На думку Анни Золотько в березні вони стали для українців ще одним конкурентом валюти. "Високі ставки разом з повідомленнями про узгодження програми МВФ, згідно з якою протягом щонайменше 12 місяців офіційний курс залишатиметься фіксованим, здається, нарешті спрацювали. Поки офіційної статистики по березню немає, але за усіма ознаками ми побачимо досить серйозні результати збільшення обсягу саме строкових депозитів", — коментує Золотько.

. На думку Анни Золотько в березні вони стали для українців ще одним конкурентом валюти. "Високі ставки разом з повідомленнями про узгодження програми МВФ, згідно з якою протягом щонайменше 12 місяців офіційний курс залишатиметься фіксованим, здається, нарешті спрацювали. Поки офіційної статистики по березню немає, але за усіма ознаками ми побачимо досить серйозні результати збільшення обсягу саме строкових депозитів", — коментує Золотько. Збільшення привабливості ОВДП в національній валюті . Цю тенденцію Сергій Кучерявий, директор департаменту контролю ліквідності та цінних паперів АТ "Кредобанк" також пояснює зниженням девальваційних очікувань населення.

. Цю тенденцію Сергій Кучерявий, директор департаменту контролю ліквідності та цінних паперів АТ "Кредобанк" також пояснює зниженням девальваційних очікувань населення. Прикриття "онлайн-казино". Як відмітив у коментарі Фокусу Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП, за відгуками експертів, діяльність онлайн-казіно мала вплив на валютний готівковий попит.

Чи збережеться вплив цих факторів надалі й скільки продовжуватиметься зміцнення гривні, Фокус детально аналізує в своєму огляді "Долар – по 37 гривень. Чи варто купувати валюту, поки вона дешева".

Також Фокус аналізував, що ще, крім збереження фіксованого курсу, в найближчий період передбачає програма з МВФ, зокрема — у сфері тарифів на електроенергію.