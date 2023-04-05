Верным курсом: десять главных факторов укрепления гривны весной 2023 года

Обменным пунктам запрещено показывать курсы на табло. Но сегодня они могли бы утешить тех, кто получает доходы в гривне. А ведь на наличном рынке валюты в Украине доллар ежедневно теряет позиции, а национальная валюта укрепляется. Благодаря чему это происходит?

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С начала 2023 года на наличном рынке валют гривна по отношению к доллару постепенно укрепляется. Особую динамику этот процесс приобрел в последние несколько недель, предпосылки чего Фокус детально анализирует в своем новом обзоре "Доллар – по 37 гривен. Стоит ли покупать валюту, пока она дешевая".

Если в новый 2023 год Украина входила с курсом около 40 UAH/USD, то по состоянию на 5 апреля 2023 года банки продают доллар за 37,2-37,9 UAH/USD, а покупают за 36,6-36,8 UAH/USD. То есть, наличный курс уже вплотную приблизился к официальному курсу НБУ, который в июле 2022 года установили на уровне 36,57 UAH/USD.

На основе опроса экспертов Фокус выделяет следующие предпосылки, которые привели к заметному укреплению гривны:

Поступление больших объемов международной помощи . По словам Виталия Ваврищука, главы департамента макроэкономических исследований группы ICU, это помогло в конце 2022 года восстановить резервы НБУ до довоенного уровня [до $28494,46 млрд] и активно использовать эти средства, чтобы удерживать курс гривны по отношению к доллару США фиксированным. В ICU ожидают, что финансирование от международных доноров в 2023 году должно перекрыть дефицит на валютном рынке.

. По словам Виталия Ваврищука, главы департамента макроэкономических исследований группы ICU, это помогло в конце 2022 года восстановить резервы НБУ до довоенного уровня [до $28494,46 млрд] и активно использовать эти средства, чтобы удерживать курс гривны по отношению к доллару США фиксированным. В ICU ожидают, что финансирование от международных доноров в 2023 году должно перекрыть дефицит на валютном рынке. Сокращение спроса на покупку валюты со стороны граждан . По словам Анны Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, на безналичном рынке в течение марта объемы покупки валюты сократились до $311 млн, тогда как в феврале этот показатель составлял $462 млн, а в январе – $524 млн. Также собеседница Фокуса указывает на сокращение общего негативного сальдо сделок граждан по покупке и продаже валюты, которое с $20-25 млн в день в зимние месяцы, в конце марта сократилось до $12-15 млн.

. По словам Анны Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, на безналичном рынке в течение марта объемы покупки валюты сократились до $311 млн, тогда как в феврале этот показатель составлял $462 млн, а в январе – $524 млн. Также собеседница Фокуса указывает на сокращение общего негативного сальдо сделок граждан по покупке и продаже валюты, которое с $20-25 млн в день в зимние месяцы, в конце марта сократилось до $12-15 млн. Отток наличной гривны из валютного на потребительские рынки . То есть, граждане начали отдавать предпочтение покупке важных вещей, а не вложению средств в иностранную валюту.

. То есть, граждане начали отдавать предпочтение покупке важных вещей, а не вложению средств в иностранную валюту. Подготовка аграриев к посевной . Ведь на этом этапе аграрии наиболее активно продают валютную выручку и сбережения.

. Ведь на этом этапе аграрии наиболее активно продают валютную выручку и сбережения. Снижение спроса на наличную валюту благодаря трехмесячным валютным депозитам. Покупку валюты с размещением на депозит сроком от трех месяцев по выгодному курсу гражданам предложили в июле 2022 года. С тех пор эта услуга стала довольно популярной.

Покупку валюты с размещением на депозит сроком от трех месяцев по выгодному курсу гражданам предложили в июле 2022 года. С тех пор эта услуга стала довольно популярной. Спад в экономике. В 2022 году из-за полномасштабного вторжения РФ ВВП Украины рухнул примерно на треть и из-за охлаждения экономической активности спрос на валюту также уменьшился.

В 2022 году из-за полномасштабного вторжения РФ ВВП Украины рухнул примерно на треть и из-за охлаждения экономической активности спрос на валюту также уменьшился. Перспектива сохранения фиксированного курса НБУ в течение 12-18 месяцев . Сохранение такой практики в течение указанного периода прописано в новом меморандуме с МВФ. Этот факт несколько успокоил участников валютного рынка и граждан.

. Сохранение такой практики в течение указанного периода прописано в новом меморандуме с МВФ. Этот факт несколько успокоил участников валютного рынка и граждан. Рост популярности гривневых депозитов . По мнению Анны Золотько, в марте они стали для украинцев еще одним конкурентом валюты. "Высокие ставки вместе с сообщениями о согласовании программы МВФ, в соответствии с которой в течение минимум 12 месяцев официальный курс будет оставаться фиксированным, кажется, наконец-то сработали. Пока официальной статистики по марту нет, но, по всем признакам, мы увидим достаточно серьезные результаты увеличения объема именно срочных депозитов", – комментирует Золотько.

. По мнению Анны Золотько, в марте они стали для украинцев еще одним конкурентом валюты. "Высокие ставки вместе с сообщениями о согласовании программы МВФ, в соответствии с которой в течение минимум 12 месяцев официальный курс будет оставаться фиксированным, кажется, наконец-то сработали. Пока официальной статистики по марту нет, но, по всем признакам, мы увидим достаточно серьезные результаты увеличения объема именно срочных депозитов", – комментирует Золотько. Увеличение привлекательности ОВГЗ в национальной валюте . Эту тенденцию Сергей Кучерявый, директор департамента по контролю ликвидности и ценных бумаг АО "Кредобанк" также объясняет снижением девальвационных ожиданий населения.

. Эту тенденцию Сергей Кучерявый, директор департамента по контролю ликвидности и ценных бумаг АО "Кредобанк" также объясняет снижением девальвационных ожиданий населения. Прикрытие "онлайн-казино". Как отметил в комментарии Фокусу Антон Куренный, дилер департамента глобальных рынков ОТП, по отзывам экспертов, деятельность онлайн-казино оказала влияние на валютный наличный спрос.

Сохранится ли влияние этих факторов в дальнейшем и сколько будет продолжаться укрепление гривны, Фокус детально анализирует в своем обзоре "Доллар — по 37 гривен. Стоит ли покупать валюту, пока она дешевая".

Также Фокус анализировал, что еще, кроме сохранения фиксированного курса, в ближайший период предусматривается программа с МВФ, в частности, в сфере тарифов на электроэнергию.