К годовщине освобождения Херсонщины: НБУ ввел в обращение новую монету (фото)

Новая памятная монета "Антоновский мост" имеет номинал в 10 гривен. В Нацбанке рассказали, где ее можно купить.

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Национальный банк Украины в честь годовщины освобождения Херсона выпустил новую памятную монету "Антоновский мост". Об этом говорится на сайте НБУ.

"К годовщине освобождения Херсона Национальный банк с 10 ноября вводит в обращение новую оборотную памятную монету "Антоновский мост", — говорится в сообщении.

Отмечается, что монета посвящена одной из трех ключевых переправ через Днепр в Херсонской области – Антоновскому мосту. Это стратегически важный объект для региона и страны в целом.

Как отметил глава Нацбанка Андрей Пышный, памятная монета будет ежедневно находиться в обращении и символически будет напоминать об единении, отваге и выносливости украинского народа в условиях российской агрессии.

"Год назад, во время бегства по правому берегу Днепра, войска агрессора взорвали Антоновский мост, уничтожив несколько его прогонов. И сейчас он стоит разрушен, но с непоколебимой решительностью ожидает Победу и послевоенное восстановление, чтобы снова объединить правый и левый берега независимой и единой Украины. Верим, что в скором времени так и будет", – подчеркнул он.

Монета "Антоновский мост" Фото: Facebook / НБУ

Что касается дизайна монеты, то, как говорится в сообщении, она идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. Но ее реверс содержит стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр. Также можно увидеть транспортные развязки на обоих концах моста.

"Как и все другие оборотные монеты Украины, монета "Антоновский мост" обязательна к приему без каких-либо ограничений на всей территории Украины", — отметили в НБУ.

Где можно купить памятную монету

Сообщается, что в обращение будет введено 10 млн таких монет. Их можно приобрести:

в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка;

в банках-дистрибьюторах ( АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк").

Напомним, что 2 ноября стало известно, что НБУ продал из резервов рекордный с 2022 года объем долларов. Всего с начала 2023 года Нацбанк, чтобы поддержать стабильность на финансовом рынке, продал 22,604 миллиарда долларов.