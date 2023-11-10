До річниці визволення Херсонщини: НБУ ввів в обіг нову монету (фото)

Нова пам'ятна монета "Антонівський міст" має номінал у 10 гривень. У Нацбанку розповіли, де її можна купити.

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Національний банк України на честь річниці визволення Херсона випустив нову пам'ятну монету "Антонівський міст". Про це йдеться на сайті НБУ.

"До річниці визволення Херсона Національний банк з 10 листопада вводить в обіг нову обігову пам'ятну монету "Антонівський міст", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що монета присвячена одній із трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області — Антонівському мосту. Це стратегічно важливий об'єкт для регіону та країни загалом.

Як зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний, пам'ятна монета щоденно перебуватиме в обігу і символічно нагадуватиме про єднання, відвагу та витривалість українського народу в умовах російської агресії.

"Рік тому, під час втечі правим берегом Дніпра, війська агресора підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. І нині він стоїть зруйнований, але з непохитною рішучістю очікує на Перемогу та повоєнну відбудову, щоб знову об'єднати правий і лівий береги незалежної та єдиної України. Віримо, що незабаром так і буде", — наголосив він.

Монета "Антонівський міст" Фото: Facebook / НБУ

Що стосується дизайну монети, то, як ідеться в повідомленні, вона ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Але її реверс містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро. Також можна побачити транспортні розв'язки на обох кінцях мосту.

"Як і всі інші обігові монети України, монета "Антонівський міст" обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України", — зазначили в НБУ.

Де можна купити пам'ятну монету

Повідомляється, що в обіг буде введено 10 млн таких монет. Їх можна придбати:

в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку;

у банках-дистриб'юторах (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк").

Нагадаємо, що 2 листопада стало відомо, що НБУ продав із резервів рекордний із 2022 року обсяг доларів. Загалом від початку 2023 року Нацбанк, щоб підтримати стабільність на фінансовому ринку, продав 22,604 мільярда доларів.