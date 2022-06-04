Оккупанты ударили по Святогорской лавре: загорелся центральный храм (фото, видео)

В УПЦ назвали циничными обстрелы обители, в которой кроме монахов проживают около 300 беженцев.

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В Донецкой области на территории Всехсвятского скита при Свято-Успенской Святогорской Лавре 4 июня в результате военных действий вспыхнул масштабный пожар. Как сообщает информационный отдел УПЦ, пламя полностью охватило главный храм обители.

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Пресс-служба УПЦ не сообщает подробностей происшествия, но по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Как написал в Facebook офицер 95-ой ДШБ ВСУ Юрий Кочевенко, пожар возник из-за российских обстрелов по территории обители.

"Прямо сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление русских варваров, для которых нет ничего святого", — пишет офицер.

Согласно данным пресс-службы Донецкой епархии УПЦ, первый деревянный Всехсвятский храм в скиту был сооружен в 2005 году. Позже был построен второй храм, большего размера. Оба здания были построены в традициях русского деревянного зодчества XVI-XVII веков.

Военные действия в районе Святогорской Лавры

Отметим, что российские войска вчера 3 июня безуспешно пытались штурмовать Святогорск как с северо-запада от Изюма, так и с востока от Лимана, где передовые позиции подразделений ВС РФ на Лиманском фронте находятся всего в 5 км к западу от населенного пункта Богородичное.

[ + – ] Тактическая обстановка в районе Святогорска. Данные ISW

В этот же день в Свято-Успенской Святогорской Лавре состоялось отпевание и чин погребения троих монашествующих насельников монастыря, которые погибли в результате обстрелов. Артиллерийский обстрел братских корпусов Святогорской Лавры произошел 1 июня. Корпуса, являющиеся памятниками архитектуры, подверглись серьезным разрушениям с частичным возгоранием, сообщают в УПЦ.

В обители подчеркивают, что кроме монашествующих насельников в Лавре на сегодняшний день проживают около 300 беженцев, среди которых — инвалиды, пожилые, около 60 детей, в том числе и младенцы.

"Циничные обстрелы монастыря, в котором кроме монашествующей братии и сестер, находится около 300 беженцев, среди которых находятся инвалиды, престарелые, около 60 детей, в том числе младенченского возраста, не поддается никакому здравомыслию и пониманию, какими врагами и кому могут быть эти мирные люди, укрывшиеся от войны в стенах древней всенародной святыни Слобожанского края Свято-Успенской Святогорской Лавры", — говорится в сообщении Донецкой епархии.

Напомним, что глава РПЦ патриарх Кирилл не осудил действия российской власти и президента Путина относительно военного вторжения в Украину. 6 марта патриарх произнес проповедь, в которой фактически поддержал кремлевскую версию событий в Украине.

Во время онлайн-встречи с главой РПЦ Патриархом Кириллом, глава Ватикана Папа Франциск напомнил своему коллеге, что они не работают придворными священниками. Впоследствии в интервью журналистам Франциск отметил, что Кирилл не должен становиться прислужником у алтаря Путина.