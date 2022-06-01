Под Донецком обстреляли Святогорскую Лавру, погибли трое монахов

Украинский Генштаб упоминал в сводке обстрел ВС РФ из артиллерии позиции ВСУ в районах Святогорска. РосСМИ пишут о расположении оккупантов в нескольких километрах к западу от города.

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После обстрелов Свято-Успенской Святогорской Лавры погибли 2 монаха обители и 1 монахиня. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой епархии УПЦ.

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Еще трое монахов ранены, повреждены 3-й и 4-й монашеские корпуса.

"При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий", – отметила епархия.

Количество погибших и пострадавших мирян на данный момент неизвестно.

Обстрел позиций ВСУ в районах Святогорска

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщал про артиллерийский обстрел вражеской армии позиций ВСУ на Славянском направлении в районах Святогорска и Родного.

Оккупанты пытались наступать в направлении Довгенького и Дибровного, но понесли потери и отошли.

[ + – ] Волонтеры говорят, что Святогорск обстреливают несколько дней

Некоторые СМИ со ссылкой на волонтеров писали, что Святогорск обстреливают уже несколько дней.

Российские сайты сообщали о нахождении оккупационных войск в нескольких километрах от Святогорска на западном и северо-западных направлениях. Штурмовые группы якобы подогнали к окраинам города.

Отметим, что это не первый случай обстрела Святогорской лавры в Донецкой области. ВС РФ 4 мая нанесли авиаудар по лавре, когда в ней прятались украинские беженцы. В тот день пострадали 7 человек.

Святогорскую лавру ранее подтопило из-за того, что российские захватчики взорвали дамбу в Харьковской области, вода поднялась на 2,5 метра.