Под Донецком обстреляли Святогорскую Лавру, погибли трое монахов
Украинский Генштаб упоминал в сводке обстрел ВС РФ из артиллерии позиции ВСУ в районах Святогорска. РосСМИ пишут о расположении оккупантов в нескольких километрах к западу от города.
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После обстрелов Свято-Успенской Святогорской Лавры погибли 2 монаха обители и 1 монахиня. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой епархии УПЦ.
Еще трое монахов ранены, повреждены 3-й и 4-й монашеские корпуса.
"При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий", – отметила епархия.
Количество погибших и пострадавших мирян на данный момент неизвестно.
Обстрел позиций ВСУ в районах Святогорска
Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщал про артиллерийский обстрел вражеской армии позиций ВСУ на Славянском направлении в районах Святогорска и Родного.
Оккупанты пытались наступать в направлении Довгенького и Дибровного, но понесли потери и отошли.
Некоторые СМИ со ссылкой на волонтеров писали, что Святогорск обстреливают уже несколько дней.
Российские сайты сообщали о нахождении оккупационных войск в нескольких километрах от Святогорска на западном и северо-западных направлениях. Штурмовые группы якобы подогнали к окраинам города.
Отметим, что это не первый случай обстрела Святогорской лавры в Донецкой области. ВС РФ 4 мая нанесли авиаудар по лавре, когда в ней прятались украинские беженцы. В тот день пострадали 7 человек.
Святогорскую лавру ранее подтопило из-за того, что российские захватчики взорвали дамбу в Харьковской области, вода поднялась на 2,5 метра.