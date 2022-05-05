ВС РФ обстреляли Святогорскую лавру, где живут беженцы, — Офис генпрокурора

В результате авиаудара по общежитию с переселенцами пострадало семеро человек. Прокуратура открыла досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Вчера, 4 мая, российская армия нанесла авиаудар по Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области, которая в период полномасштабной войны стала убежищем для украинских переселенцев. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

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Под удар, в частности, попало общежитие, где живут беженцы, покинувшие свои дома из-за российской агрессии. В результате обстрела пострадало семеро гражданских.

[ + – ] Стены лавры со следами обстрелов

Славянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст.438 Уголовного Кодекса Украины).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Полная информация о пострадавших и нанесенном ущербе еще устанавливается.

Ранее Фокус сообщал, что враг интенсивно обстреливает Донецкую область, погибло много мирных жителей. 3 мая россияне убили по меньшей мере девять человек.

Напомним, Святогорскую лавру подтопило из-за подрыва ВС РФ дамбы на Харьковщине. Из-за взрыва одного из затворов дамбы Оскольского водохранилища также подтопило село Оскол в Изюмском районе.