Из-за подрыва ВС РФ дамбы на Харьковщине подтопило Святогорскую лавру

Из берегов вышла река Северский Донец, также село Оскол в Харьковской области оказалось подтоплено

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Харьковской области российские оккупанты взорвали один из затворов дамбы Оскольского водохранилища, село Оскол в Изюмском районе оказалось подтоплено, а следом за ним и Святогорская лавра в Донецкой области. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Про подтопление села Оскол сообщил председатель Оскольской громады Геннадий Загоруйко. "Село Оскол разделено пополам рекой, правобережная его часть временно оккупирована российскими войсками. Село постоянно находится под обстрелами, эвакуировать людей с правого берега или доставить туда помощь, возможности нет", — сказал он.

На правом берегу села, по словам Загоруйко, могут оставаться около дух тысяч человек. Также он говорит, что разлив может затронуть и другие села в этом региона.

А тем временем, вышедшая из берегов река Северский Донец подтопила Святогорскую лавру.

[ + – ] Подтопление Святогорской лавры Фото: Соцсети

Депутат Святогорского городского совета VII созыва Виталий Мороз опубликовал на своей странице в Facebook видео последствий разлива Северского Донца напротив Святогорской Лавры. Но в комментариях местные жители отметили, что подтопление не критично.

[ + – ] Разлив Северского Донца

По их словам вода поднялась только на 2,5 метра, что иногда бывает при весеннем разливе. Так что Лавре пока ничего не угрожает.

Напомним, 12 марта российские оккупанты сбросили бомбу у моста, который соединяет правый и левый берега реки Северский Донец, и который находится у входа в Святогорскую лавру.

Фото: Нацполиция Украины

[ + – ] Результаты взрыва российской бомбы у Святогорской лавры Фото: Нацполиция Украины

От взрыва в храмах вылетели оконные рамы. В лаврских гостиницах взрывной волной выбиты все окна и двери. Несколько раненых отвезли в госпиталь Святогорска, остальным была оказана помощь в обители. В Лавре, кроме монахов, прятались 520 переселенцев, из них 200 детей. Все они были эвакуированы в монастырские подвалы.