Через підрив ЗС РФ греблі на Харківщині підтопило Святогірську лавру

З берегів вийшла річка Сіверський Донець, також село Оскол у Харківській області виявилося підтоплено

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На Харківщині російські окупанти підірвали один із затворів дамби Оскольського водосховища, село Оскол в Ізюмському районі було підтоплено, а за ним і Святогірська лавра на Донеччині. Про це повідомляє видання "Новини Донбасу".

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Про підтоплення села Оскол повідомив голова Оскольської громади Геннадій Загоруйко. "Село Оскол поділено навпіл річкою, правобережну його частину тимчасово окуповано російськими військами. Село постійно перебуває під обстрілами, евакуювати людей з правого берега або доставити туди допомогу, можливості немає", — сказав він.

На правому березі села, за словами Загоруйка, можуть залишатися близько двох тисяч людей. Також він каже, що розлив може торкнутися й інших сіл у цьому регіоні.

А тим часом річка Сіверський Донець, що вийшла з берегів, підтопила Святогірську лавру.

[ + – ] Підтоплення Святогірської лаври Фото: Соцсети

Депутат Святогірської міської ради VII скликання Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці у Facebook відео наслідків розливу Сіверського Донця навпроти Святогірської Лаври. Але у коментарях місцеві жителі зазначили, що підтоплення не є критичним.

[ + – ] Розлив Сіверського Дінця

За їхніми словами, вода піднялася лише на 2,5 метра, що іноді буває при весняному розливі. Так що Лаврі поки нічого не загрожує.

Нагадаємо, 12 березня російські окупанти скинули бомбу біля мосту, який з'єднує правий та лівий береги річки Сіверський Донець, і який знаходиться біля входу до Святогірської лаври.

Фото: Нацполiцiя Украiни

[ + – ] Результати вибуху російської бомби біля Святогірської лаври Фото: Нацполiцiя Украiни

Від вибуху у храмах вилетіли віконні рами. У лаврських готелях вибуховою хвилею вибито всі вікна та двері. Декілька поранених відвезли до шпиталю Святогірська, решті було надано допомогу в обителі. У Лаврі, крім ченців, ховалися 520 переселенців, їх 200 дітей. Всі вони були евакуйовані до монастирських підвалів.