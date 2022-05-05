ЗС РФ обстріляли Святогірську лавру, де мешкають біженці, — Офіс генпрокурора

Внаслідок авіаудару по гуртожитку з переселенцями постраждало семеро людей. Прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Вчора, 4 травня, російська армія завдала авіаудару по Свято-Успенській Святогірській лаврі в Донецькій області, яка в період повномасштабної війни стала притулком для українських переселенців. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

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Під удар, зокрема, потрапив гуртожиток, де мешкають біженці, які залишили свої будинки через російську агресію. Внаслідок обстрілу постраждало семеро цивільних.

[ + – ] Стіни лаври зі слідами обстрілів

Слов'янська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального Кодексу України).

Наразі на місці події працюють слідчі поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повну інформацію про постраждалих та завдані збитки ще встановлюють.

Раніше Фокус повідомляв, що ворог інтенсивно обстрілює Донецьку область, загинуло багато мирних мешканців. 3 травня росіяни вбили щонайменше дев'ять людей.

Нагадаємо, Святогірську лавру підтопило через підрив ЗС РФ дамби на Харківщині. Через вибух одного із затворів дамби Оскільського водосховища також підтопило село Оскіл в Ізюмському районі.