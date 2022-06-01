Під Донецьком обстріляли Святогірську Лавру, загинули троє ченців

Український Генштаб згадував у зведенні обстріл ЗС РФ із артилерії позиції ЗСУ у районах Святогірська. РосЗМІ пишуть про розташування окупантів за кілька кілометрів на захід від міста.

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Після обстрілів Свято-Успенської Святогірської Лаври загинули 2 ченці обителі та 1 монахиня. Про це повідомила пресслужба Донецької єпархії УПЦ.

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Ще трьох ченців поранено, пошкоджено 3-й та 4-й чернечі корпуси.

"Під час обстрілу загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, монахиня Варвара. Поранення отримали ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій", — зазначила єпархія.

Кількість загиблих та постраждалих мирян наразі невідома.

Обстріл позицій ЗСУ у районах Святогірська.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомляв про артилерійський обстріл ворожої армії позицій ЗСУ на Слов'янському напрямку у районах Святогірська та Рідного.

Окупанти намагалися наступати у напрямку Довгенького і Дібровного, але зазнали втрат і відійшли.

[ + – ] Волонтери кажуть, що Святогірськ обстрілюють кілька днів

Деякі ЗМІ з посиланням на волонтерів писали, що Святогірськ обстрілюють уже кілька днів.

Російські сайти повідомляли про знаходження окупаційних військ за кілька кілометрів від Святогірська на західному та північно-західних напрямках. Штурмові групи нібито підігнали до околиць міста.

Зазначимо, що це не перший випадок обстрілу Святогірської лаври на Донеччині. ЗС РФ 4 травня завдали авіаудар по лаврі, коли в ній ховалися українські біженці. Того дня постраждали 7 людей.

Святогірську лавру раніше підтопило через те, що російські загарбники підірвали дамбу на Харківщині, вода піднялася на 2,5 метри.