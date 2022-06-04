Сгорел до основания: от скита в Святогорской лавре остался лишь фундамент (видео)

Скит Всех святых в Святогорье построили в 2003 году на месте старинного храма, взорванного большевиками после окончания Второй мировой. В наши дни история повторилась: россияне снова его уничтожили.

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В сети появилось видео уничтоженного в результате сегодняшнего обстрела скита Всех святых в Святогорской лавре в Донецкой области. Кадры с разрушенным главным храмом обители опубликовали в Telegram-канале Ukraine Now и Facebook-группе "Святогорье".

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На видео видно, что от памятника остался лишь фундамент. Деревянная церковь из-за пожара, возникшего на территории после обстрела, сгорела практически дотла.

Скит Всех святых называли самым необычным сооружением Святогорья.

Его построили в 2003 году на месте каменного храма в честь Всех святых, который взорвали при советской власти, в 1947 г., остатками боевых снарядов, собранных на окрестных полях при разминировании.

[ + – ] Скит до пожара

Современный деревянный скит собрали из массивных сосновых бревен и украсили резьбой в традициях древнерусского деревянного зодчества XVI–XVII веков.

Ранее стало известно, что оккупанты в очередной раз ударили по Святогорской лавре. В результате обстрелов вспыхнул масштабный пожар на территории Всехсвятского скита при Свято-Успенской Святогорской Лавре. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.