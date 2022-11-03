Запорожская АЭС из-за россиян полностью обесточена, начался обратный отсчет, — Энергоатом

Топлива для работы генераторов остается на 15 суток, а два энергоблока ЗАЭС переводятся в холодное состояние.

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В среду вечером, 2 ноября, Запорожская АЭС была полностью обесточена из-за обстрелов ВС РФ. Об этом информирует пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По данным национальной компании, вечером 2 ноября ВС РФ повредили две последние высоковольтные линии, через которые поддерживалась связь Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания, из-за чего были включены все 20 дизель-генераторов. "Энергоатом" предупреждает, что пятый и шестой энергоблоки после блэкаута переводятся в холодное состояние.

"Топлива для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания Запорожской АЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени. Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу, возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены", — продолжили в пресс-службе национальной компании.

"Энергоатом" в очередной раз обратился к западным союзникам оказать содействие для немедленной демилитаризации Запорожской АЭС, вывода оккупационных войск с территории ЗАЭС, что позволит вернуть атомный объект под полный контроль Украины.

[ + – ] Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов ВС РФ

Отметим, что в конце октября российские военнослужащие спровоцировали экологическую катастрофу на захваченной Запорожской АЭС. Из-за остановки энергоблоков ядерного объекта теплая вода не попадает в пруд-охладитель, в результате чего зафиксирован массовый мор рыбы.

Также сообщалось, что ВС РФ разместили системы РЭБ на крыше Запорожской АЭС. Установленное оборудование на территории ядерного объекта помешает украинским военнослужащим вести разведку и следить за ЗАЭС с воздуха.