Россияне разместили системы РЭБ на крыше захваченной Запорожской АЭС

Система над пятым энергоблоком помешает украинцам вести разведку и следить за ситуацией с воздуха.

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Российские военные установили свои системы радиоэлектронной борьбы на крыше Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

По информации ведомства, россияне поставили комплекс РЭБ на крыше пятого энергоблока. Из-за этого украинским войскам будет тяжелее проводить воздушную разведку с помощью беспилотников, ведь оборудование глушит радиосвязь, в том числе видосигналы. Атаковать средства радиоэлектронной борьбы на ЗАЭС опасно, ведь велик риск повредить энергоблок.

Как выяснило Минобороны, оккупационные власти потребовали, чтобы лицензированные сотрудники Запорожской АЭС до 2 ноября определились, будут ли подписывать контракты "Росатомом", всем остальным установили срок до 1 декабря. В настоящее время оккупанты не пускают на рабочие места инженерно-технических работников — только оперативников, отвечающих за управление. Вскоре россияне аннулируют пропуски по украинским стандартам.

Кроме того, в Энергодар приехали "кадыровцы", патрулирующие город группами по 15-20 бойцов. После 15:00 российские военные могут проводить фильтрационные мероприятия. В промышленную зону АЭС прибыла новая смена оккупантов, командный состав разместили в квартирах горожан, которые выехали.

Ранее писали, что Россия строит на территории Запорожской АЭС незаконный объект. Как рассказал Исполняющий обязанности главного инспектора по ядерной безопасности Олег Кориков, россияне ведут строительство на хранилище отработанного ядерного топлива. Украина обратилась к МАГАТЭ с требованием разобраться в ситуации.

Ранее российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, будто россияне сделали "грязную бомбу" на Запорожской АЭС из ядерных отходов. По его информации, радиоактивные вещества пропали после захвата станции "кадыровцами".