"Питання честі": тих, хто розстріляв полоненого бійця ЗСУ за "Слава Україні", вже шукають, — ГУР

За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, окупанти не соромляться здійснювати акти геноциду. Мета режиму й армії РФ — підвищити рівень ненависті до українців у Росії та залякати їх.

Related video

Російські окупанти спеціально та свідомо записали на відео розстріл українського військового, Україна працює над пошуком убивць. Про це сказав 8 березня представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Андрій Юсов в ефірі єдиного телемарафону, його відповідь процитувала пресслужба ГУР МО.

"Це акти геноциду, яких раши**ти не соромляться [вчиняти та публікувати]. Це публічна політика режиму і так званої армії", — зазначив представник військової розвідки.

Юсов вважає, що мета ЗС РФ – підвищити рівень ненависті до українців усередині Росії та залякати українців. З його слів, вбивць українського захисника вже шукають.

"Це комплексна робота, яка вже триває. Це завдання та питання честі всього сектору оборони та громадянського суспільства. Я думаю, винні будуть встановлені", — підсумував він.

Президент України Володимир Зеленський 7 березня обіцяв знайти вбивць військового та заявив, що Україна не забуде подвигів своїх героїв.

Представники Сухопутних військ ЗСУ 7 березня заявили, що вбитий полонений — військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура. Його вважали зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року внаслідок боїв біля Бахмута.

Український журналіст Юрій Бутусов із посиланням на бійців 163-го батальйону ТРо писав, що військового звуть Мацієвський Олександр Ігорович із роти вогневої підтримки вказаного батальйону. ЗС РФ могли вимагати у нього зняти шеврон ЗСУ, але він відмовився і відповів "Слава Україні".

В ООН нещодавно заявили, що відео розстрілу українського солдата ЗСУ може бути справжнім.

Солдата ЗСУ вбили за слова "Слава Україні"

Відео, на якому російські солдати розстрілюють українського військового за слова "Слава Україні", опублікував 6 березня блогер Сергій Стерненко. На кадрах захисник докурює останню цигарку та каже "Слава Україні". Далі лунає автоматна черга і полонений падає на землю.

За інформацією локального продюсера ВВС та журналістки Софії Кочмар-Тимошенко, розстріляного полоненого впізнала його сестра. Сім'я загиблого просила тиші.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про необхідність знизити рівень обговорення страшної події.

Український боксер Олександр Усик присвятив вірш убитому українцю. Спортсмен зазначив, що солдат показав силу ЗСУ.

Фокус уже писав, що це не перший випадок розстрілу окупантами полонених бійців ЗСУ. У січні 2015 року під час боїв за Донецький аеропорт бойовики ДНР захопили в полон українського військового Ігоря Брановицького. Його застрелив російський терорист "Моторолу".