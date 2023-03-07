"Слава Україні, а тобі в раю": Усик написав вірш на згадку про розстріляного солдата (відео)

Крім вірша боксер-важковаговик також приєднався до флешмобу в мережі, відповівши на слова захисника України.

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Знаменитий український боксер, володар безлічі чемпіонських поясів у надважкій вазі Олександр Усик присвятив вірш розстріляному 6 березня українському військовому. Вірш Усик опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Слава Україні — за такі слова

Кулю ти отримав і тебе нема,

Але пам'ять вічна, воїне тобі,

Ти за Неньку рідну ворогів давив.

Показав ти силу, силу ЗСУ,

Так ГЕРОЯМ СЛАВА. А ТОБІ В РАЮ", — продекламував свій вірш Усик.

[ + – ] Боксер присвятив пам'ятні слова загиблому захиснику

Раніше український боксер приєднався до акції, яка заполонила соцмережі, та публікував у сторіс свого Інстаграма фотографію розстріляного окупантами українського військового за підписом: "Відповідь воїна. Слава Україні. Царство небесне герою".

[ + – ] Сторіс із Instagram Усика

Нагадаємо, 6 березня, у мережі опублікували відео із розстрілом беззбройного українського захисника російськими окупантами після фрази "Слава Україні".

Раніше Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти та притягнути до відповідальності виконавців воєнного злочину.

Також 7 березня у ГУР повідомили, що шокуюче відео було поширене у соцмережах у межах інформаційно-психологічної операції з метою залякати народ України.

6 березня стало відомо про те, що хештег Slava Ukraini, присвячений убитому окупантами бійцю ЗСУ, який став ще одним символом героїчної боротьби українців, очолив світові тренди у соцмережі Twitter.