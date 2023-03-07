"Слава Украине, а тебе в раю": Усик написал стих в память о расстрелянном солдате (видео)
Помимо стихотворения боксер-тяжеловес также присоединился к флешмобу в сети, ответив на слова защитника Украины.
Знаменитый украинский боксер, обладатель множества чемпионских поясов в супертяжелом весе Александр Усик посвятил стихотворение расстрелянному 6 марта украинскому военному. Стихотворение Усик опубликовал на своей странице в Instagram.
"Слава Україні – за такі слова
Кулю ти отримав і тебе нема,
Але пам'ять вічна, воїне тобі,
Ти за Неньку рідну ворогів давив.
Показав ти силу, силу ЗСУ,
Так ГЕРОЯМ СЛАВА. А ТОБІ В РАЮ", — прочитал свое стихотворение Усик.
Ранее украинский боксер присоединился к акции, которая заполонила соцсети, и публиковал в сторис своего Инстаграма фотографию расстрелянного оккупантами украинского военного с подписью: "Ответ воина. Слава Украине. Царство небесное герою".
Напомним, 6 марта, в сети опубликовали видео с расстрелом безоружного украинского защитника российскими оккупантами после фразы "Слава Украине".
Ранее Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и привлечь к ответственности исполнителей военного преступления.
Также 7 марта в ГУР сообщили, что шокирующее видео было распространено в соцсетях в рамках информационно-психологической операции с целью запугать народ Украины.
6 марта стало известно о том, что хэштег Slava Ukraini, посвященный убитому оккупантами бойцу ВСУ, который стал еще одним символом героической борьбы украинцев, возглавил мировые тренды в соцсети Twitter.