"Слава Украине, а тебе в раю": Усик написал стих в память о расстрелянном солдате (видео)

Помимо стихотворения боксер-тяжеловес также присоединился к флешмобу в сети, ответив на слова защитника Украины.

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Знаменитый украинский боксер, обладатель множества чемпионских поясов в супертяжелом весе Александр Усик посвятил стихотворение расстрелянному 6 марта украинскому военному. Стихотворение Усик опубликовал на своей странице в Instagram.

"Слава Україні – за такі слова

Кулю ти отримав і тебе нема,

Але пам'ять вічна, воїне тобі,

Ти за Неньку рідну ворогів давив.

Показав ти силу, силу ЗСУ,

Так ГЕРОЯМ СЛАВА. А ТОБІ В РАЮ", — прочитал свое стихотворение Усик.

[ + – ] Боксер посвятил памятные слова погибшему защитнику

Ранее украинский боксер присоединился к акции, которая заполонила соцсети, и публиковал в сторис своего Инстаграма фотографию расстрелянного оккупантами украинского военного с подписью: "Ответ воина. Слава Украине. Царство небесное герою".

[ + – ] Сторис из Instagram Усика

Напомним, 6 марта, в сети опубликовали видео с расстрелом безоружного украинского защитника российскими оккупантами после фразы "Слава Украине".

Ранее Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и привлечь к ответственности исполнителей военного преступления.

Также 7 марта в ГУР сообщили, что шокирующее видео было распространено в соцсетях в рамках информационно-психологической операции с целью запугать народ Украины.

6 марта стало известно о том, что хэштег Slava Ukraini, посвященный убитому оккупантами бойцу ВСУ, который стал еще одним символом героической борьбы украинцев, возглавил мировые тренды в соцсети Twitter.