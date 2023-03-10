"Верховні суди Л/ДНР" засудили українського журналіста Буткевича до 13 років ув'язнення

Після повномасштабного вторгнення РФ Максим Буткевич приєднався до ЗСУ, а в червні 2022-го потрапив у полон. Так звані "суди ЛДНР" також засудили бійців ЗСУ Віктора Похозея та Владислава Шеля. Вони начебто застосовували заборонені методи ведення війни.

Related video

Так звані "Верховні суди ЛДНР" засудили до 13 років в'язниці засновника української радіостанції "Громадське радіо" та правозахисника Максима Буткевича, який після початку повномасштабної війни приєднався до ЗСУ. Тюремні терміни отримали ще двоє бійців ЗСУ: Віктор Похозей — 8,5 року, а Владислав Шель — 18,5 року. Про це повідомили в Слідчому комітеті РФ.

Як стверджують у відомстві, військові України нібито застосовували методи, заборонені Женевською конвенцією. Зазначимо, у 2019 році президент РФ Володимир Путін підписав указ, який передбачає вихід країни з Женевської конвенції. Внаслідок цього тепер ООН не зможе судити Москву за порушення прав цивільних осіб під час війни.

Українських військовослужбовців засудили в справі про "жорстоке поводження з цивільним населенням і застосування у збройному конфлікті заборонених методів" — ч. 1 ст. 356 КК Росії.

У СК РФ стверджують, що Максима Буткевича засудили також за "замах на вбивство двох осіб і пошкодження чужого майна" — ч. 3 ст. 30 пп. "а, е" ч. 2 ст. 105 КК Росії.

4 червня він нібито зайшов до однієї з квартир у Сєвєродонецьку Луганської області, побачивши в будинку навпроти мирних жителів, Буткевич "вистрілив по під'їзду з метою вбивства". У результаті двоє людей отримали поранення.

Віктор Похозей, командир полку "Азов", 23 березня 2022-го нібито бив ногами та прикладом автомата по тілу й обличчю місцеву мешканку в Маріуполі.

Владислав Шель, військовослужбовець "Азова", у березні нібито п'ять разів вистрілив із автомата "АК-47" у літнього чоловіка з Маріуполя. Він встиг пригнутися та лягти на підлогу, заявляють у СК РФ.

Реакція України

На момент написання новини українські офіційні особи ніяк не коментували вирок "судів ЛДНР".

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Максим Буткевич потрапив у полон. За словами його матері, росіяни взяли його в районі населених пунктів Золоте й Гірське Луганської області.

8 березня в ГУР заявили, що Україна працює над пошуком окупантів, які на камеру вбили українського військовополоненого за слова "Слава Україні". За словами представника розвідки Андрія Юсова, мета режиму й армії РФ — підвищити рівень ненависті до українців у Росії та залякати їх.