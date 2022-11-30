"Неуязвимый" российский "Добрыня" оказался дешевым дроном с AliExpress: детали скандала

Разработчики взяли за основу китайский БПЛА и всего лишь приделали к нему свой корпус, считают журналисты из РФ.

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Российский дрон "Добрыня", представленный корпорацией "Алмаз-Антей", оказался копией дешевого китайского квадрокоптера. Об этом написал "военный журналист" из РФ Роман Сапоньков на своем Telegram-канале.

Недавно "Алмаз-Антей" похвастался разработкой дрона "Добрыня", который якобы невосприимчив к дождю и морозам до -30 градусов. Тысячи таких устройств пообещали вскоре поставлять российской армии для ведения разведки, аэросъемки и доставки грузов по цене в 130 тысяч рублей или $2150 за штуку.

Роман Сапоньков нашел сходства "Добрыни" с китайским квадрокоптером Flight Nazgul5 Evoque F5, который можно купить за $550 (33 тыс. рублей) на AliExpress. "Военкор" предположил, что российские разработчики взяли гоночный дрон и просто добавили к нему свой корпус. Даже систему управления не стали менять — в одном из роликов о "Добрыне" засветился пульт Hoshi Radiomaster TX12 стоимостью $75.

[ + – ] Китайский дрон Flight Nazgul5 Evoque F5 Фото: Cкриншот

"Гребаное днище. Государственный концерн. Купить дрон на АлиЭкспрессе и выдать за свою разработку на отечественных компонентах", — возмутился Роман Сапоньков.

Журналист подчеркнул, что китайская модель является гоночной и не подходит для разведки по ряду причин: незащищенный сигнал, плохая камера, отсутствие системы возврата после "глушения" связи. По его мнению, в такой комплектации "Добрыня" не станет достойной заменой БПЛА серии DJI Mavic, которые популярны среди украинских и российских военных.

Корреспондент российского агентства "РИА Новости" Александр Харченко также проанализировал "Добрыню" и "серьезно расстроился". Он утверждает в Telegram, что дрон состоит в основном из иностранных комплектующих:

Аккумулятор – Tattu 2200 mAH 4S 14,8 V 45C;

Двигатели — iflight Xing;

Аппаратура – Radiomaster TX12;

Регулятор — IFlight Blitz E55 32 бит;

Антенна — Rush Cherry;

Софт для полетного контроллера — iNavFlight/inav;

Пропеллеры – Dallprop;

Камера – Foxeer;

Видеопредатчик — AKK FX2 Ultimate 5.8G 1200mW;

Ремешок для крепления аккумулятора — Сaddx Fpv.

"Теоретически российского производства может быть рама. В репортажах особый акцент делается на том, что полетный контроллер произведен в России. Мне не удалось найти точно такой же, но очевидно, что за основу был взят IFlight BLITZ Mini F7 Stack MPU6000 F722. Но даже если контролер для "Добрыни" был собран в России, то точно из зарубежных комплектующих. Сердцем контроллера является процессор, а он – зарубежный", — подчеркнул Александр Харченко.

Ранее "Алмаз-Антей" раскрыл характеристики дрона "Добрыня". По словам разработчиков, беспилотник весит меньше килограмма, может разгоняться до 180 км/ч, поднимается на высоту до 3 км, поддерживает связь с оператором на расстоянии до 5 км и может пролетать до 20 км в автономном режиме по заранее запрограммированному маршруту.

Ранее эксперты рассказали, что новые российские беспилотники рискуют так и не взлететь. В РФ большие проблемы с комплектующими и законодательством, которые мешают как разрабатывать, так и использовать БПЛА.