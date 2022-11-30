"Невразливий" російський "Добриня" виявився дешевим дроном із AliExpress: деталі скандалу

Розробники взяли за основу китайський БПЛА та лише приробили до нього свій корпус, вважають журналісти з РФ.

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Російський дрон "Добриня", представлений корпорацією "Алмаз-Антей", виявився копією дешевого китайського квадрокоптера. Про це написав "військовий журналіст" із РФ Роман Сапоньков на своєму Telegram-каналі.

Нещодавно "Алмаз-Антей" похвалився розробкою дрона "Добриня", який нібито несприйнятливий до дощу та морозів до -30 градусів. Тисячі таких пристроїв пообіцяли незабаром надати російській армії для ведення розвідки, аерозйомки та доставки вантажів за ціною 130 тисяч рублів або $2150 за штуку.

Роман Сапоньков знайшов подібності "Добрині" з китайським квадрокоптером Flight Nazgul5 Evoque F5, який можна купити за $550 (33 тис. рублів) на AliExpress. "Військкор" припустив, що російські розробники взяли гоночний дрон і просто додали до нього свій корпус. Навіть систему управління не стали міняти — в одному з роликів про "Добриню" засвітився пульт Hoshi Radiomaster TX12 вартістю $75.

[ + – ] Китайський дрон Flight Nazgul5 Evoque F5 Фото: Cкриншот

"Довбане дно. Державний концерн. Купити дрон на "АліЕкспресі" та видати за свою розробку на вітчизняних компонентах", — обурився Роман Сапоньков.

Журналіст наголосив, що китайська модель є гоночною та не підходить для розвідки з низки причин: незахищений сигнал, погана камера, відсутність системи повернення після "глушіння" зв'язку. На його думку, в такій комплектації "Добриня" не стане гідною заміною БПЛА серії DJI Mavic, які є популярними серед українських і російських військових.

Кореспондент російського агентства "РІА Новини" Олександр Харченко також проаналізував "Добриню" та "серйозно засмутився". Він стверджує в Telegram, що дрон складається в основному з іноземних комплектуючих:

Акумулятор — Tattu 2200 mAH 4S 14,8 V 45C;

Двигуни — iflight Xing;

Апаратура — Radiomaster TX12;

Регулятор — IFlight Blitz E55 32 біт;

Антена — Rush Cherry;

Софт для польотного контролера — iNavFlight/inav;

Пропелери — Dallprop;

Камера — Foxeer;

Відеопередавач — AKK FX2 Ultimate 5.8G 1200mW;

Ремінець для кріплення акумулятора — Сaddx Fpv.

"Теоретично російського виробництва може бути рама. У репортажах особливий акцент робиться на тому, що польотний контролер зроблений у Росії. Мені не вдалося знайти такий самий, але очевидно, що за основу було взято IFlight BLITZ Mini F7 Stack MPU6000 F722. Але навіть якщо контролер для "Добрині" був зібраний у Росії, то точно із зарубіжних комплектуючих. Серцем контролера є процесор, а він — закордонний", — наголосив Олександр Харченко.

Раніше "Алмаз-Антей" розкрив характеристики дрона "Добриня". За словами розробників, безпілотник важить менше кілограма, може розганятися до 180 км/год, піднімається на висоту до 3 км, підтримує зв'язок із оператором на відстані до 5 км і може пролітати до 20 км в автономному режимі заздалегідь запрограмованим маршрутом.

Раніше експерти розповіли, що нові російські безпілотники ризикують так і не злетіти. У РФ великі проблеми з комплектуючими та законодавством, які заважають як розробляти, так і використовувати БПЛА.