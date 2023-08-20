"Пусть докажут": В НАПК рассказали о переговорах с Венгрией по поводу работы OTP Bank в РФ

В НАПК хотят, чтобы OTP Bank подтвердил, что не будет выдавать льготные кредиты военным РФ и уйдет из российского рынка.

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Правительства Украины и Венгрии ведут переговоры для того, чтобы разобраться в причинах включения венгерского OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Об этом сказала в эфире "Эспрессо" глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК) Агия Загребельская.

По ее словам, OTP Bank, руководствуясь российским законом выдавала россиянам, участвующим в "СВО" на территории "ЛДН" и Украины, кредиты на льготных условиях. Анна Загребельская считает, что это и может считаться прямым финансированием российской армии.

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"Сейчас мы как агентство, наши дипломаты, венгерское правительство и OTP Bank находимся в переговорном процессе. Я надеюсь, что очень скоро это закончится, что OTP Bank подтвердит, что он прекратил выдавать льготные кредиты военным РФ и продемонстрирует нам план выхода с российского рынка в краткосрочной перспективе, которую он придерживается. И мы с удовольствием исключим OTP Bank из нашего списка. У банка и Венгрии есть выход из этой ситуации", — подчеркнула Агия Загребельская.

Что известно об OTP Bank

OTP Bank – основа международной финансовой группы OTP Group. Она занимает лидерские позиции на рынке финансовых услуг в Центральной и Восточной Европе. OTP Bank располагает дочерними банками в:

России;

Украине;

Хорватии;

Словении;

Словакии;

Черногории;

Румынии.

Так, в РФ OTP находится в числе 50 крупнейших банков, а по ряду направлений является среди лидеров. В банке обслуживаются более 2,2 млн клиентов, финучреждение представлено в более чем 1850 населенных пунктах, что свидетельствует о важность для экономики РФ.

Кроме того банк занимает второе место на рынке POS-кредитования (предоставление кредитов в пунктах продажи товаров) с долей этого рынка 15,3% и является восьмым на рынке кредитных карт.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) 4 мая 2023 года добавило OTP Bank в список международных спонсоров войны. В организации посчитали, что позиция банка не прекращать работу в РФ является прямым доказательством поддержки режима Владимира Путина.

Напомним, что 17 августа в этом же списке оказалась китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited. В НАПК объяснили свое решение тем, что компания до сих пор работает в РФ и продает украденную украинскую медь.