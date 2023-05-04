Спонсором войны в Украине признали еще один популярный банк: кто оказался в списке НАПК

Как сообщают в НАПК, банк не только продолжает деятельность в России во время войны, но и поддерживает российских военных, предоставляя их семьям отсрочки платежей по кредитам и займам

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) расширило список международных спонсоров войны, добавив в него венгерский OTP Bank. Все из-за позиции руководства банка не прекращать деятельность в России и фактическое признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что OTP Bank — один из ведущих банков на рынке финансовых услуг РФ даже после начала полномасштабной войны. Российский ОТП Банк в 2020 году получил 113 млн рублей прибыли и уплатил в бюджет России огромные деньги – около 190 млн рублей только налога на прибыль.

Кроме того, НАЗК со ссылкой на СМИ сообщает, что россияне, призванные на военную службу по мобилизации или контракту, а также их семьи подают заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам в этом банке. В финучреждении, при этом, ссылаются на закон России от 7 октября 2022 года №377-ФЗ, практически признавая так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

"Таким образом, продолжая финансовые операции российского подразделения, OTP Group четко демонстрирует поддержку и спонсирование терроризма"

Что известно об OTP Bank

OTP Bank – основа международной финансовой группы OTP Group которая, в свою очередь, является лидером на рынке финансовых услуг в Центральной и Восточной Европе. OTP Bank располагает дочерними банками в России, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии.

Например, в РФ OTP входит в число 50 крупнейших банков, а по ряду направлений является среди лидеров. Он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен более чем в 1850 населенных пунктах, что свидетельствует о важность для экономики РФ.

Кроме того банк занимает второе место на рынке POS-кредитования (предоставление кредитов в пунктах продажи товаров) с долей этого рынка 15,3% и является восьмым на рынке кредитных карт.

Напомним, в конце марта 2023 года НАПК признало международным спонсором войны в Украине Raiffeisen Bank International. Причина: после 24 февраля 2022 года продолжила свою финансовую деятельность в РФ. Спустя несколько дней после этого банк объявил об окончательном уходе из РФ и продаже филиала "Райффайзен Банк Россия".