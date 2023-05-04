Спонсором війни в Україні визнали ще один популярний банк: хто опинився у списку НАЗК

Як повідомляють у НАЗК, банк не тільки продовжує діяльність у Росії під час війни, а й підтримує російських військових, надаючи їхнім сім'ям відстрочення платежів за кредитами та позиками.

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Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) розширило список міжнародних спонсорів війни, додавши до нього угорський OTP Bank. Все через позицію керівництва банку не припиняти діяльність у Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що OTP Bank – один із провідних банків на ринку фінансових послуг РФ навіть після початку повномасштабної війни. Російський ОТП Банк у 2020 році отримав 113 млн рублів прибутку та сплатив до бюджету Росії величезні гроші – близько 190 млн рублів лише податку на прибуток.

Крім того, НАЗК із посиланням на ЗМІ повідомляє, що росіяни, які пішли на військову службу в рамках мобілізації або по контракту, а також їхні сім'ї подають заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками у цьому банку. У фінустанові посилаються на закон Росії від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ, практично визнаючи так звані Донецьку та Луганську "народні республіки".

"Таким чином, продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму".

Що відомо про OTP Bank

OTP Bank – основа міжнародної фінансової групи OTP Group, яка, у свою чергу, є лідером на ринку фінансових послуг у Центральній та Східній Європі. OTP Bank має у своєму розпорядженні дочірні банки в Росії, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії.

Наприклад, у РФ OTP входить до числа 50 найбільших банків, а по ряду напрямків є серед лідерів. Він обслуговує понад 2,2 млн. клієнтів і представлений більш ніж у 1850 населених пунктах, що свідчить про важливість для економіки РФ.

Крім того, банк займає друге місце на ринку POS-кредитування (надання кредитів у пунктах продажу товарів) з часткою цього ринку 15,3% і є восьмим на ринку кредитних карток.

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року НАЗК визнало міжнародним спонсором війни в Україні Raiffeisen Bank International. Причина: після 24 лютого 2022 продовжила свою фінансову діяльність в РФ. Через кілька днів після цього банк оголосив про остаточний вихід з РФ і продаж філії "Райффайзен Банк Росія ".