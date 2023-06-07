Орбан хоче стати миротворцем-посередником між Києвом та Москвою, — експерт

На думку експерта Михайла Драпака, пропозиція Будапешта стати майданчиком для переговорів України з Росією була озвучена ще в лютому 2022 року і залишається чинною досі. Однак він не бачить конкретного миротворчого плану з боку Угорщини.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним вкотре заявив, що готовий стати посередником у переговорах між Києвом та Москвою. Про це у коментарі Фокусу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Михайло Драпак.

"Він уже у черзі таких "миротворців". Угорські чиновники високого рівня дуже люблять кидати якісь заяви, які можна по-різному розуміти, це їхній стиль ведення комунікації. Орбан сам колись говорив, мовляв, не дивіться, що я говорю, а що я роблю. Він досить часто не стежить за своїми словами або навмисно каже, щоб перевірити реакцію аудиторії", — зазначає Драпак.

На думку експерта, зараз він не бачить якогось миротворчого плану.

"Незважаючи на гучні заяви Орбана, Угорщина інтегрована в західну політичну систему та систему безпеки. На подібні дії, як бути майданчиком для переговорів, Угорщина не може піти самостійно", — зазначив він.

Експерт зазначає, що Будапешт стоїть на тому, що треба піти на поступки Москві. І Угорщина, мовляв, готова стати посередником у переговорах.

Про це говорив і міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сіярто – кілька тижнів тому у кулуарах другого економічного форуму "Європейський союз – Центральна Азія" він заявив, що Угорщина готова надати майданчик для переговорів Москви та Києва.

Також за словами Драпака, таку ж пропозицію Сіярто надав голові МЗС РФ Сергію Лаврову та голові Офісу президента України Андрію Єрмаку одразу після вторгнення РФ в Україну.

Більше читайте у матеріалі Фокусу "Російський агент: чому угорський прем'єр Орбан підтримує лінію Путіна та заважає Україні".

Нагадаємо, наприкінці травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не може виграти війну проти Росії. При цьому раніше, 18 травня, прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт підтримує всі мирні плани, які допоможуть закінчити війну в Україні.