За словами Віктора Орбана, конфлікт буде закінчено після того, як США домовляться з Росією.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не може виграти війну проти Росії. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Bloomberg, опублікованому 23 травня.

"Дивлячись на цифри, дивлячись на оточення, дивлячись на те, що НАТО не готове послати війська, очевидно, що на полі бою немає перемоги для бідних українців", — сказав Орбан.

За словами угорського прем'єра, війна може бути зупинена лише тоді, коли Росія досягне угоди із США. Водночас він заявив, що сподівається на перемогу Дональда Трампа на перевиборах президента наступного року та що, хоча він і розходиться в думках із президентом Джо Байденом, "критикувати США шкідливо для бізнесу".

Виступаючи на Катарському економічному форумі в Досі, Орбан сказав, що його уряд відхилився від "основного" підходу Європейського союзу до України після того, як Росія вторглася в країну-сусідку минулого року.

Під його самозваним "неліберальним" керівництвом Угорщина блокує транш фінансової допомоги ЄС Україні в розмірі 500 мільйонів євро (540 мільйонів доларів). Вона також виступає проти нових санкцій проти Росії, посилаючись на двосторонні розбіжності з урядом у Києві.

Журналісти також нагадують, що Угорщина є одним із небагатьох членів НАТО, які відмовилися постачати зброю, щоб допомогти Україні відбити вторгнення Росії. Критики Орбана кажуть, що його заклик до ЄС скоротити фінансування Києва схожий на вимогу капітуляції перед російською агресією.

Нагадаємо, 18 травня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт підтримує всі мирні плани, які допоможуть закінчити війну в Україні. Орбан зазначив, що є два погляди на майбутнє війни в Україні. В одному з них конфлікт вирішується воєнним шляхом, а в іншому — сторони розуміють, що це неможливо, і необхідні переговори.

Декількома днями раніше, 14 травня, прем'єр-міністр Угорщини назвав Україну країною, якої не існує. За словами Віктора Орбана, війна завершиться, як тільки Європа та США припинять витрачати на утримання України десятки мільярдів доларів.