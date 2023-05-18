Є два погляди на майбутнє війни в Україні. Угорщина підтримує всі мирні ініціативи, — Орбан

За словами прем'єр-міністра Угорщини, ставлення Будапешта до війни в Україні відрізняється від позиції урядів інших країн. Для реалізації мирного плану слід зробити "перший крок".

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Угорщина підтримує усі мирні плани, що допоможуть закінчити війну в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан на засіданні правління Християнсько-демократичного інтернаціоналу у Бледі, Словенія, пише Magyar Nemzet.

За його словами, невідомо, який саме із мирних планів увінчається успіхом, проте необхідно зробити якийсь "перший крок".

"Ніхто не знає, який мирний план матиме шанси на успіх, тому Угорщина підтримує усі ініціативи", — сказав Орбан.

Орбан зазначив, що є два погляди на майбутнє війни в Україні. В одному з них конфлікт вирішується військовим шляхом, а в іншому – сторони розуміють, що це неможливо та необхідні переговори.

Глава угорського уряду зазначив, що ставлення Будапешта до війни в Україні відрізняється від позиції урядів інших країн.

"Україна наш сусід, де мешкає угорська меншість, а війна забрала й угорські життя. Конфлікт — це особиста національна втрата не тільки для України, а й для Угорщини", — сказав Орбан.

Крім того, прем'єр Угорщини висловився про Європейський фонд миру, за допомогою якого Євросоюз надає Україні військову допомогу. За словами Орбана, фонд спочатку створювався не для цього.

"На думку Угорщини, необхідно уточнити, чи фонд продовжує служити своїм первісним цілям, загальноєвропейській безпеці, чи трансформується в засіб військової підтримки України. Тому Будапешт блокує подальші виплати", — пояснив прем'єр.

Нагадаємо, що 14 травня прем'єр-міністр Угорщини назвав Україну неіснуючою країною. За словами Віктора Орбана, війна завершиться, як тільки Європа та США припинять витрачати на утримання України десятки мільярдів доларів.

Крім того, Орбан розкритикував постачання ЗСУ зброєю НАТО. Євросоюз профінансував постачання озброєння для ЗСУ та підтримав одну зі сторін конфлікту. Історія повторюється — Європа знову накопичує смертоносну зброю, вважає речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Ще повідомлялося, що в Угорщині відхилили резолюцію щодо арешту Путіна. Угорський депутат Агнеш Вадаї порівняла правлячу партію "Фідес" зі "сторожовим псом Путіна" і заявила, що рішення було ухвалено за наказом Віктора Орбана.