"Не цікавить доля українських дітей": в Угорщині відхилили резолюцію про арешт Путіна

Угорський депутат Агнеш Вадаї порівняла правлячу партію "Фідес" зі "сторожовим псом Путіна" і заявила, що рішення було ухвалено за наказом Віктора Орбана.

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У Національних зборах Угорщини прихильники правлячої партії "Фідес" не проголосували за документ, який передбачає арешт та видачу Міжнародному кримінальному суду президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це пише місцеве видання rtl.hu.

У публікації йдеться, що за нинішніх умов угорський уряд може надати притулок Володимиру Путіну, який обвинувачується у незаконному переміщенні дітей з окупованих територій України до Росії.

Заступник голови фракції опозиційної партії "Демократична коаліція" Агнеш Вадаї стверджує, що за цим рішенням стоїть прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Сьогодні "Фідес" повелася як вірний сторожовий пес Путіна в комітеті із закордонних справ парламенту", — заявила Вадаї.

За словами політика, пріоритетами для угорського прем'єра є російський газ та отримання прибутку.

"Орбана не цікавить ні доля українських дітей, ні засоби для існування угорського народу, ні те, що завдяки їхньому бізнесу ціни на ЖКГ в Угорщині зросли в сім разів", — сказала Агнеш Вадаї.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна через незаконне вивезення населення з України до РФ на шкоду українським дітям.

Голова офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш 23 березня заявив, що Володимира Путіна не буде заарештовано у разі візиту до його країни. За словами Гергеля, для затримання російського лідера не буде законних підстав.

Ми також писали про те, що 19 квітня угорська влада розширила перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України та запровадила обмеження на 25 продуктів агрогалузі та зернові культури.