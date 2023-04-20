"Не интересует судьба украинских детей": в Венгрии отклонили резолюцию об аресте Путина

Венгерский депутат Агнеш Вадаи сравнила правящую партию "Фидес" со "сторожевым псом Путина" и заявила, что решение было принято по приказу Виктора Орбана.

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В Национальном собрании Венгрии сторонники правящей партии "Фидес" не проголосовали за документ, предусматривающий арест и выдачу Международному уголовному суду президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом пишет местное издание rtl.hu.

В публикации говорится, что в нынешних условиях венгерское правительство может предоставить убежище Владимиру Путину, обвиняемому в незаконном перемещении детей из оккупированных территорий Украины в Россию.

Замглавы фракции оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи утверждает, что за этим решением стоит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Сегодня "Фидес" повела себя как верный сторожевой пес Путина в комитете по иностранным делам парламента", — заявила Вадаи.

По словам политика, приоритетами для венгерского премьера является российский газ и получение прибыли.

"Орбана не интересует ни судьба украинских детей, ни средства к существованию венгерского народа, ни то, что благодаря их бизнесу цены на ЖКХ в Венгрии выросли в семь раз", — заключила Агнеш Вадаи.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина в связи с незаконным вывозом населения с Украины в РФ в ущерб украинским детям.

Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш 23 марта заявил, что Владимир Путин не будет арестован в случае визита в его страну. По словам Гергеля, для задержания российского лидера не будет законных оснований.

Мы также писали о том, что 19 апреля венгерские власти расширили перечень запрещенной для импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и ввели ограничения на 25 продуктов агроотрасли и зерновые культуры.