"Впливає на тривалість війни": в Угорщині розповіли, чому не допомагають Україні зброєю

За словами угорського дипломата Петера Сіярто, Будапешт продовжить займати позицію, яка не передбачає постачання допомоги для ЗСУ.

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Позиція Угорщини про те, щоб не допомагати Україні поставками озброєння пов'язана з тим, що це нібито впливає на тривалість війни. Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто, передає CNBC 29 листопада.

За його словами, Будапешт не буде здійснювати військову допомогу для Києва, адже "чим більше зброї буде поставлено, тим довше триватиме війна".

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Такої позиції Угорщина дотримується з перших днів російського вторгнення. Водночас прем'єр-міністр країни Віктор Орбан продовжує співпрацю з Росією і в жовтні провів зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним, наголошується в матеріалі.

Петер Сіярто зазначив, що візит нібито був пов'язаний із тим, щоб з'ясувати, чи є найближчим часом можливість досягнення миру, чи конфлікт між країнами продовжуватиметься й надалі.

У CNBC також додали, що Угорщина, будучи членом Європейського Союзу, виступає проти міжнародних санкцій проти Російської Федерації та не хоче обмежувати імпорт нафти і газу. У Будапешті це аргументують тим, що захищають своє енергетичне співробітництво, адже йому необхідно підтримувати постачання енергоносіїв і боротися з інфляцією.

До слова, 23 жовтня з'явилася інформація, що Угорщина заблокувала транш військової допомоги для України від ЄС у розмірі 500 мільйонів євро. Після перемоги на виборах у Словаччині таку саму позицію зайняв і новий прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

27 листопада повідомлялося, що Віктор Орбан погрожує зірвати грудневий саміт лідерів ЄС щодо допомоги Україні. Будапешт також блокує переговори про вступ нашої держави та середньостроковий огляд бюджету ЄС.