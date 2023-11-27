"Провальні рішення": в Угорщині натякають, що ЄС не варто обговорювати 12-й пакет санкцій проти РФ

За словами угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто, перед ухваленням нових обмежень проти Москви необхідно провести "чесний аналіз" наслідків попередніх пакетів.

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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто виступив із заявою, що Євросоюзу слід утриматися від обговорення 12-го пакета санкцій щодо Росії доти, доки не буде проведено аналіз наслідків попередніх заходів. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"У той час як співпраця між Сходом і Заходом, що давно стала надійною основою європейського зростання, продовжує обриватися, ми обговорюємо вже 12-й пакет санкцій, не провівши чесного аналізу наслідків 11 пакетів, які вже були прийняті", — написав він.

За його словами, "провальні рішення в Брюсселі" останніми роками призвели до того, що європейська конкурентоспроможність "досягла найнижчого рівня".

Сійярто також додав, що в Брюсселі він "вестиме боротьбу" за підвищення конкурентоспроможності Європи та збереження співпраці між Сходом і Заходом.

Пост Петера Сійярто

Нагадаємо, що керівник уряду Угорщини Віктор Орбан 26 листопада заявив, що Україна не здатна перемогти РФ на полі бою. Як вважає політик, на початку стратегія Заходу полягала у фінансуванні українців, щоб вони змогли завдати поразки окупантам. Однак зараз, за його словами, стало очевидно, що Москва "не програє".

Орбан погрожує заблокувати політику ЄС щодо допомоги Україні. За словами прем'єр-міністра Віктора Орбана, рішення щодо фінансування України та запровадження додаткових санкційних механізмів проти Росії слід відкласти до проведення "стратегічної дискусії".

22 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Орбан запропонував саджати до в'язниці опонентів. На думку журналістів, за 13 років перебування при владі прем'єр Угорщини створив найпотужнішу пропагандистську машину в Європі.