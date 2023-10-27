Уже не только Венгрия: в ЕС появилась еще одна страна, блокирующая помощь Украине

Согласно планам Евросоюза, решение о дополнительной финансовой помощи для Украины должно быть принято до конца 2023 года. Но для этого нужно, чтобы этом вопрос поддержали все 27 государств-членов блока.

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В Евросоюзе планируют создать специальный Украинский фонд в 50 миллиардов евро, однако этот вопрос пока "завис" в воздухе после того, как эту идею на саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе не поддержали сразу две страны блока. Так, к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который и ранее критиковал руководство Евросоюза за финансовую помощь Украине, теперь присоединился глава правительства Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет издание Politico.

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Сообщается, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем выступлении сказал, что не поддерживает предоставление 50 миллиардов евро из-за коррупции в Украине и потому, что ему будет сложно объяснить своим гражданам, почему страна должна помогать Украине. В то же время министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вообще откажется поддерживать любые вопросы по поводу поддержки Украины, пока не увидит "серьезно обоснованного предложения".

"По нынешним предложениям мы не видим серьезных профессиональных и политических доводов. Дать больше денег не получится, мы этого не поддержим", — заявил Орбан.

В то же время председатель Европейского совета Шарль Мишель, несмотря на то, что Венгрия и Словакия отказались поддержать вопрос о дополнительном финансировании Украины заявил о достигнутом общем консенсусе по пересмотру долгосрочного финансового плана ЕС. По его словам, окончательно решить этот вопрос удастся до конца 2023 года.

Украинский фонд в ЕС — детали

Еврокомиссия 20 июня этого года предложила создать для Украины специальный механизм, с помощью которого нашей стране будут предоставляться гранты и займы, сумма которых составит 50 миллиардов евро на период до 2027 года.

Новый механизм, как ожидается, должен заменить существующую поддержку Украине со стороны ЕС, которая действовала через Инструмент соседства, развития и международного сотрудничества — Глобальная Европа (NDICI) и Программу макроэкономической финансовой помощи (MFA+). Срок действия упомянутого механизма заканчивается в конце 2023 года.

Кроме того, Украина также получит средства от Инструмента предвступительной помощи (IPA).

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При этом финансовая поддержка в 50 миллиардов евро будет предоставлена только после того, как украинские власти подготовят план восстановления, в котором будут направления инвестирования, механизм внедрения реформ, связанных с интеграцией Украины в ЕС.

К слову, 23 октября Будапешт заблокировал транш военной помощи для Украины от ЕС, потребовав юридических гарантий. А 26 октября стало известно, что новоизбранный премьер Словакии Роберт Фицо не будет поддерживать военную помощь Украине и санкции против России.

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