От ракет до ПВО. Какое вооружение будет производить Украина в 2024 году

Министерство обороны на 2024 год получит бюджет на 1,16 триллиона гривен, из которых более 265 млрд пойдет на производство и ремонт вооружений. Публично озвучены планы о модернизации ЗРК С-300, "Бук", ракет "Нептун", однако, кроме этого, создаются совместные предприятия с мировыми компаниями. Украина делает ставку на развитие ВПК.

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Народные депутаты еще 9 ноября приняли бюджет на 2024 год. Фокус проанализировал, что будет с украинским оборонно-промышленным комплексом в следующем году: какое вооружение будет изготавливать Украина, и на что пойдет больше всего средств из оборонного бюджета.

Министерство обороны Украины сообщило, что финансирование на следующий год составит 1,16 триллиона гривен, что составляет почти половину от всего бюджета в 2024 году. В сравнении с 2023 годом оборонная сфера получит меньше средств, так как, с учетом всех правок, в нынешнем году оборонный сектор профинансировали на 1,2 трлн грн. Также у местных бюджетов заберут средства от налога на доход физических лиц (НДФЛ), который на 50% оставался на местах. Начиная со следующего года и до конца войны, средства от НДФЛ будут распределяться на уровне государства. Законопроект уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Распределение средств в бюджете Минобороны:

862 млрд гривен — персонал;

265,4 млрд гривен — приобретение и ремонт вооружения и техники;

36 млрд гривен — на эксплуатационные расходы и восстановление инфраструктуры;

663,7 млн гривен — обеспечение работы аппарата Минобороны.

Распределение средств оборонного бюджета Фото: Минобороны Украины

Миллиарды на технику — какое вооружение будет изготавливать ОПК

Из выделенных 265,6 млрд гривен в планах Министерства обороны заказать у отечественных производителей вооружения и техники на более 190 млрд гривен. Основными приоритетами являются:

средства ПВО;

беспилотники;

производство боеприпасов и ракет;

бронетехника;

радиоэлектронная борьба.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас украинская промышленность вышла на показатель производства 6 САУ "Богдана" в месяц — такие же показатели у французов с САУ Caesar. Недавно украинская разработка получила важное обновление — досылатель, который ускоряет работу машины.

САУ "Богдана" производится в количестве 6 машин в месяц Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Кроме этого, для Сил обороны планируется приобрести 750 единиц боевых бронированных машин разных типов. Конкретики в Минобороны не назвали, однако добавили, что в 2024 году в разы будет наращиваться производство минометных мин и начнется производство неназванных снарядов. Проблема заключается в том, что на военно-промышленном комплексе экономили годами, поэтому не все предприятия оказались способными в короткие сроки наладить серийное производство. Из-за этого украинские предприятия смогут частично удовлетворить потребности войска.

БТР-4 на учениях в Германии, 2021 год Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Также в Украине работают над созданием более дальнобойной версии ракеты "Нептун", которую "научили" атаковать наземные цели. По данным СМИ, конструкторы хотят добиться дальности, которая позволит уничтожать цели в Москве. Для ударов по наземным целям ракете нужно было поменять головку самонаведения, а также изменить массу боевой части в угоду увеличения количества топлива. Морская версия "Нептуна" уничтожила флагман Черноморского флота РФ "Москва", а наземная версия била по военным целям во временно оккупированному Крыму.

Воздушный щит для Украины — усиление ПВО

Отдельно в Минобороны акцентируют на производстве в Украине средств противовоздушной обороны. Российские оккупанты нарастили производство дронов-камикадзе Shahed, а также накопили около 1000 ракет для обстрелов украинской территории. Западные системы усилили ПВО Украины, однако ЗРК С-300, ЗРК "Бук" и другие все еще отыгрывают важную роль в защите от атак РФ.

В Украине работают над модернизацией зенитно-ракетных комплексов С-300 и "Бук". Воздушные силы заявили, что в советский "Бук" интегрировали американские ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9. Американская промышленность способна переоборудовать 6 ЗРК в месяц. Проект по созданию гибридных ЗРК имеет название FrankenSAM. Это позволит разрешить проблему с дефицитом ракет под комплекс, так как его изготавливают в России.

ЗРК "Бук" получил западные ракеты Фото: АрміяInform

Также в Минобороны Украины сообщили, что будут производиться как переносные зенитно-ракетные комплексы, так и ЗРК с дальностью более 100 км.

Десятки тысяч БПЛА — 43 млрд гривен на беспилотники

На данный момент Вооруженные силы эксплуатируют около 70 моделей беспилотников и более 20 видов боеприпасов для них. Производят их около 200 компаний. В арсенале есть все виды моделей, от разведывательных до ударных дронов и дронов-камикадзе. Отдельное задание, которое озвучивается в Министерстве обороны Украины, — это противодействие БПЛА. К эксплуатации уже допустили 6 образцов РЭБ, среди них и окопные средства радиоэлектронной борьбы.

FPV-дрон в руках украинского военного Фото: Скриншот

По данным СМИ, оккупанты в разы обгоняют Украину в объемах производства FPV-дронов. На данный момент украинские производители изготавливают около 50 000 FPV-дронов в месяц, но при этом необходимость оценивают в 200 000, утверждают журналисты.

В Украине действует оборонный кластер Brave1 и другие инициативы для новых разработок и производителей. Однако в индустрии нужно бороться с дефицитом кадров и производить больше деталей в Украине.

Кооперация с Западом — Украина создает совместные предприятия с передовыми компаниями

Украинское руководство также создает совместные предприятия с компаниями Запада, а также имеет совместные проекты с ними. Публично известно о создании производства:

турецкого Baykar для производства беспилотников Bayraktar;

британского BAE Systems для ремонта техники и в дальнейшем производства артиллерии;

немецкого Rheinmetall для ремонта техники и производства БМП Lynx и БТР Fuchs;

Чехия передаст лицензию на производство штурмовых винтовок CZ BREN 2.

Кроме этого, Киев и Вашингтон проведут конференцию оборонных индустрий в продолжение Международного форума оборонных индустрий. Украина хочет углубить сотрудничество с США в вопросе кооперации. Результат первого форума оружейников привел к созданию Альянса оборонных индустрий для производства вооружения. В него вошли 60 производителей из 23 стран мира.

БТР Fuchs планируют изготавливать в Украине Фото: wikipedia

В ноябре СМИ писали, что Великобритания и США поставляют Украине новое экспериментальное вооружение. Киев уже получил ЗРК Terrahawk Paladin от компании MSI. Также британцы создали гибридный ЗРК с ракетами AIM-132. Первоначально ракета была класса "воздух–воздух", но ее переделали для пусков с земли.

Гибридный ЗРК под ракету ASRAAM Фото: Из открытых источников

Стоит отметить, что несмотря на бюджет, Украине нужна поддержка партнеров, и США в частности. Война имеет беспрецедентный масштаб, поэтому нужны десятки миллиарды долларов для продолжения боевых действий. Совместные производства помогут Украине стать более независимой в вопросе поставок Запада. Тем более военный бюджет РФ на 2024 год запланирован на уровне 10,775 триллионов рублей, что в разы больше, чем в нынешнем году.