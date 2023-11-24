Застарілі, але вкрай важливі: як радянські БТР від Болгарії допоможуть знищувати ЗС РФ

Бронетехніка допоможе реалізувати "три основні місії" ЗСУ, про які розповів ексречник Генштабу Владислав Селезньов.

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Постачання Україні з боку Болгарії 100 радянських машин БТР є гарною новиною недивлячись на їхню моральну застарілість, бо броня рятує здоров'я та життя українських героїв. Так в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу зауважив ексречник Генштабу Владислав Селезньов.

Звичайно, подібна техніка застаріла і потребує регламентних відновлювальних робіт, а важливим є те, що ці бронемашини ми отримуємо з певним багажем запчастин і всім необхідним, що дозволить відновити їх актуальний стан і бойові можливості, підкреслює військовий експерт.

Експерт вважає важливим наголосити, що українська армія зараз реалізує три важливих місії: руйнування ворожого військового потенціалу (знищення особового складу, озброєння, командних пунктів та логістичних хабів), збереження життя українських героїв в тому числі шляхом використання бронетехніки й третьою місією є звільнення захоплених російськими окупантами українських земель.

"Генштаб ЗСУ діє максимально раціонально. Там де є можливість виконувати наступальні чи контрнаступальні дії, то там подібні заходи реалізовуються, а там, де подібні наступальні дії неможливі, то ЗСУ переходять в оборону чи маневрену оборону, каже Владислав Селезньов. — І для задач наступу і для задач оборони бронетехніка необхідна, бо основною ключовою місією є збереження здоров'я та життя українських військових".

Ексречник Генштабу нагадав, що запаси радянського озброєння у країнах східної Європи майже вихолощені, але є ще можливість продовження перемовин з Грецією, де є ще запас подібного озброєння в армії країни. В будь-якому разі, за словами експерта, наші емісари активно працюють в цьому напрямку і кейс "Рамштайну", де присутні представники більш ніж 50 країн світу, є надзвичайно важливим.

Бо, як ми бачимо, бойові дії на фронті не вщухають, окупанти не відмовляються від своїх планів задіюючи все більше і більше технічних та людських ресурсів. Тому ми маємо мати хоча б паритет в плані бронетехніки та боєприпасів, наголосив Владіслав Селезньов.

Раніше Фокус повідомляв, що Болгарія вперше передасть броньовану техніку Україні без посередників. Хоча, фахівці зазначають, що такі старі зразки БТР матимуть "як мінімум один недолік".