Большая часть производимого в Болгарии оружия поступает в Украину, — Минобороны

Болгарский министр Тодор Тагарев заявил, что в будущем болгарские оружейники будут производить боеприпасы советских стандартов, а также наладят производство для выпуска 105-мм и 155-мм снарядов натовского образца.

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Военно-промышленный комплекс Болгарии работает в режиме 24/7 и большая часть продукции военного назначения "непосредственно через третьих лиц" идет в Украину. Об этом 15 января заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в интервью "Голосу Америки".

Глава оборонного ведомства отметил, что Болгария в рамках военной помощи поставила Украине советские оружейные системы и боеприпасы, которые несмотря на возраст, находятся в хорошем состоянии. Но важнейшим аспектом в этом плане является производство боеприпасов и стрелкового вооружения, на чем специализировался болгарский ВПК еще с советских времен. И эта специализация сохранилась и в настоящее время.

"Следовательно, оборонная промышленность работает практически в режиме 24/7, и основная часть этого производства идет в Украину, напрямую или через третьих лиц", — сказал Тагарев.

Также глава минобороны поделился планами на будущее. По его словам, в перспективе болгарские оружейники будут производить боеприпасы советских стандартов, а также запустить дополнительные линии для производства 105-мм и 155-мм боеприпасов стандарта НАТО.

Для реализации таких планов болгарские компании подали заявки на инвестиции ЕС по спецпрограмме ASAP, в рамках которой будет выделены средства для стимулирования производства вооружения в Евросоюзе.

"Эти новые инвестиции уже направлены почти исключительно на производство боеприпасов 155 миллиметров, которые являются приоритетными, но также на другие типы, которые пользуются спросом", — отметил Тагарев.

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Что касается другой военной помощи Украине, то болгарский министр упомянул поставку более 800 единиц бронетехники, а также желание участвовать в коалиции по предоставлению истребителей F-16. В частности болгарская сторона намерена обеспечить языковую подготовку украинских летчиков и технического персонала и обучение специалистов по техническому обслуживанию.

Напомним, 11 января представители Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о совместной операции по разминировании акватории Черного моря. Как отметили по этому поводу эксперты, страны-участницы договора для его реализации могут задействовать около 20 тральщиков.