Мріяла стати лікарем: підліток, видаючи себе за доктора, вколола пацієнтові невідому речовину

Підлітку, яка зробила пацієнтові підроблене щеплення, щоб "втілити в життя свою мрію" стати лікарем, дивом вдалося уникнути в'язниці. Суд взяв до уваги її юний вік і те, що пацієнт не постраждав.

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Іммігрантка з Болгарії Кревена Здравкова у квітні цього року ходила лікарнею Ілінг у Західному Лондоні зі стетоскопом і медичними рукавичками, представляючись пацієнтам "лікарем Крістіною". Про це пише видання The Sun.

Дівчина, якій на той момент було 19 років, ввела невідому речовину пацієнтові, якого доправили в лікарню під арештом у супроводі двох поліцейських. Через три дні вона повернулася в лікарню, і була заарештована.

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Королівський суд Айзелворта заслухав справу, під час якої сторона обвинувачення заявила, що підозрювана, видаючи себе за медичну працівницю, нібито дала щось пацієнтові, який перебував під вартою поліції. Сторона обвинувачення, як і правоохоронці, які перебували на той момент поруч, не впевнені, чи вводила псевдолікарка щось пацієнтові зі шприца в рот, чи той був порожнім.

Того ж дня її також застали за перевіркою голок в іншому місці лікарні та за посадкою в машину швидкої допомоги.

За кілька днів вона повернулася в лікарню, цього разу зі стетоскопом і якимись офіційними на вигляд документами, де і була затримана.

Адвокат розповів, що Здравкова вийшла заміж у 14 років і нещодавно переїхала до Великої Британії зі своїм чоловіком. У них двоє близнюків віком шість років.

"Можливо, через те, що вона стала мамою в такому юному віці, міс Здравкова втратила деякі можливості здобути освіту. Вона завжди мріяла стати лікарем", — зазначив захисник, визнаючи, що випадок "незвичайний", але наполягав на тому, що його клієнтка проявила "співчуття".

Кревена Здравкова

Водночас адвокат поклав провину за інцидент на співробітників системи охорони здоров'я, які дозволили випадковим людям з вулиці отримати доступ до пацієнтів і ліків.

Ухвалюючи вирок, суддя заявила, що Здравковій пощастило, що пацієнт, який був уразливим, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння і будучи зв'язаним, не отримав серйозних травм. Однак суд зазначив, що він отримав психологічні травми. Водночас жінка підірвала репутацію Національної служби охорони здоров'я, видаючи себе за лікаря.

Мрію стати лікарем суддя вирішила не вважати пом'якшувальною обставиною, проте наївність такого юного віку, як і проведення 35 днів за ґратами в попередньому ув'язненні для раніше не судимої, сприяло покаранню "низького рівня".

Жінку було засуджено до 12 місяців громадських робіт. Їй також заборонено входити в будь-які приміщення Національної служби охорони здоров'я, за винятком візитів до власного лікаря загальної практики або невідкладних випадків для членів сім'ї.

Нагадаємо, лікаря з Таїланду, який зізнався, що має освіту лише за 9 класів, було заарештовано за те, що протягом 20 років робив хірургічні втручання, не маючи медичної ліцензії.

Також Фокус писав, що лікар із Закарпаття "накачував" пацієнтів препаратами і робив інтимні фото.