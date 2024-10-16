Мечтала стать врачом: подросток, выдавая себя за доктора, вколола пациенту неизвестное вещество

Подростку, которая сделала пациенту поддельную прививку, чтобы "воплотить в жизнь свою мечту" стать врачом, чудом удалось избежать тюрьмы. Суд принял во внимание ее юный возраст и то, что пациент не пострадал.

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Иммигрантка из Болгарии Кревена Здравкова в апреле этого года ходила по больнице Илинг в Западном Лондоне со стетоскопом и медицинскими перчатками, представляясь пациентам "доктором Кристиной". Об этом пишет издание The Sun.

Девушка, которой на тот момент было 19 лет, ввела неизвестное вещество пациенту, которого доставили в больницу под арестом в сопровождении двоих полицейских. Через три дня она вернулась в больницу, и была арестована.

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Королевский суд Айзелворта заслушал дело, во время которого сторона обвинения заявила, что подозреваемая, выдавая себя за медицинского работника, якобы дала что-то пациенту, находившемуся под стражей в полиции. Сторона обвинения, как и правоохранители, находившиеся в тот момент рядом, не уверены, вводила ли псевдоврач что то пациенту из шприца в рот или тот был пустым.

В тот же день ее также застали за проверкой игл в другом месте больницы и за посадкой в ​​машину скорой помощи.

Через пару дней она вернулась в больницу, на этот раз со стетоскопом и какими-то официальными на вид документами, где и была задержана.

Адвокат рассказал, что Здравкова вышла замуж в 14 лет и недавно переехала в Великобританию со своим мужем. У них двое близнецов в возрасте шести лет.

"Возможно, из-за того, что она стала мамой в столь юном возрасте, мисс Здравкова упустила некоторые возможности получить образование. Она всегда мечтала стать врачом", — отметил защитник, признавая, что случай "необычный", но настаивал на том, что его клиентка проявила "сострадание".

Кревена Здравкова

В то же время адвокат возложил вину за инцидент на сотрудников системы здравоохранения, которые позволили случайным людям с улицы получить доступ к пациентам и лекарствам.

Вынося приговор, судья заявила, что Здравковой повезло, что пациент, который был уязвим, находившись в состоянии алкогольного опьянения и будучи связанным, не получил серьезных травм. Однако суд отметил, что он получил психологические травмы. В то же время женщина подорвала репутацию Национальной службы здравоохранения, выдавая себя за врача.

Мечту стать врачом судья решила не считать смягчающим обстоятельством, однако наивность столь юного возраста, как и проведение 35 дней за решеткой в ​​предварительном заключении для ранее не судимой способствовало наказанию "низкого уровня".

Женщина была приговорена к 12 месяцам общественных работ. Ей также запрещено входить в любые помещения Национальной службы здравоохранения, за исключением визитов к собственному врачу общей практики или неотложных случаев для членов семьи.

Напомним, врач из Таиланда, признавшийся, что имеет образование всего лишь за 9 классов, был арестован за то, что в течение 20 лет делал хирургические вмешательства, не имея медицинской лицензии.

Также Фокус писал, что врач из Закарпатья "накачивал" пациентов препаратами и делал интимные фото.