Миллионы боеприпасов: могла бы Южная Корея передать Украине 105-мм снаряды, — CSIS

Украинская армия имеет около ста 105-мм гаубиц, а Южная Корея переходит на 155-мм калибр. Поэтому Сеулу может будет выгодно передать в ВСУ миллионы снарядов.

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Во времена холодной войны США создавали в Южной Корее "Резервный запас вооружений союзников в Корее". Сеул взял склад под свой контроль только в 2000-х годах, когда Конгресс дал на это разрешение. Сейчас там хранится 3,4 млн 105-мм боеприпасов. Аналитики CSIS проанализировали, могли бы их передать Украине.

Центр стратегических и международных исследований заявляет, что на российско-украинской войне 80% потерь наносится артиллерией. Украине срочно необходимы поставки боеприпасов, чтобы удержать свои позиции. В прошлом году США смогли передать Украине 300 тысяч 155-мм боеприпасов из Южной Кореи. Аналитики выяснили, сможет ли Украина получить таким же путем 105-мм снаряды.

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В Южной Корее две компании производят боеприпасы — Poongsan поставляет корпус боеголовки, а Hanwha — собирает запалы и артиллерийские заряды для готового снаряда. С начала 1970-х Сеул постоянно наращивает производство боеприпасов. Поставки 155-мм боеприпасов для Украины из Южной Кореи под вопросом, потому что они имеют ограниченные ресурсы. За год может производиться около 200 000 снарядов, но в Украине столько же уходит за месяц боевых действий.

Другое дело 105-мм боеприпасы. Украинская армия имеет около 100 гаубиц такого калибра, включая американские M101, британские L118/L119 и итальянские OTO Melara. Публичные отчеты свидетельствуют, что в Южной Корее хранится 3,4 млн 105-мм боеприпасов. При этом в корейском арсенале имеется около 30% 105-мм гаубиц. Большинство занимает отечественная K9 Thunder.

Аналитики обращают внимание, что по сути Южная и Северная Корея воюют в прокси-войне за 6000 км. Южная Корея поставляет боеприпас Украине через США, а КНДР напрямую России. Южной Корее может быть выгодной сделка со Штатами, чтобы передать Украине 105-мм снаряды. По мнению аналитиков, сотрудничество с США может быть выгодным для корейской промышленности.

Напомним, 16 января в Болгарии заявили, что большая часть производимого оружия поставляется в Украину.

5 февраля в Южной Корее заявили о начале серийного производства KF-21.