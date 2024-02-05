Південна Корея починає серійне виробництво KF-21: скільки літаків буде створено (відео)

Нові винищувачі мають замінити парк застарілих літаків F-4 і F-5. Загалом до 2032 року повітряні сили Південної Кореї планують прийняти на озброєння 120 одиниць KF-21.

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Південна Корея готова почати серійне виробництво своїх винищувачів KF-21, які прийдуть на зміну парку застарілих літаків F-4 і F-5. Загалом у поточному році зброярі країни створять 40 таких машин, а до 2032 року ВПС Південної Кореї мають прийняти на озброєння 120 нових винищувачів. Про це 2 лютого повідомили в Defence News.

Сума контракту Міноборони Південної Кореї на виробництво 40 літаків склала 178,6 млн доларів. Військові зазначають, що KF-21 Boramae стануть основою південнокорейських ВПС і зіграють ключову роль у розширенні стратегії стримування Північної Кореї.

Як розробляли літак

Роботи над KF-21 велися з 2015 року, але програма не набула широкого поширення до 2020 року, коли почалося складання перших прототипів. Для виробництва винищувача уряд найняв компанію Korea Aerospace Industries (KAI), яка звернулася за технологічною підтримкою до американської компанії Lockheed Martin. Раніше ці дві компанії спільно працювали над легким штурмовиком FA-50.

Перші льотні випробування шести літаків KF-21 відбулися 2022 року. KAI провела надзвукове випробування в рамках перших 60 тестових польотів, а після 300 польотів компанія презентувала літак на оборонній конференції ADEX у Сеулі в жовтні 2023 року.

Автори публікації додали, що льотні, наземні та додаткові випробування прототипів, які залишилися, триватимуть до 2028 року — цього ж року ескадрильї ВПС Південної Кореї мають почати польоти першої партії KF-21 для виконання завдань класу "повітря-повітря".

Нагадаємо, у березні 2023 року інформаційне агентство Південної Кореї Yonhap показало кадри випробувальних польотів винищувача KF-21. Зокрема, перший літак здійснив запуск ракети класу "повітря-повітря", а другий — відкрив вогонь із 20-мм гармати.