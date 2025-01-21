"Смертельный удар" по Путину: Трамп может развалить Россию без войны, – Time

Дональд Трамп способен "снести с обрыва" экономику России, повторив трюк 40-го президента США Рональда Рейгана. Главными в игре с Москвой будут не бомбы, а цены на нефть.

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Президент США Дональд Трамп обладает всеми рычагами, чтобы заставить российского коллегу Владимира Путина быстро закончить войну в Украине. Об этом пишет британский журнал Time.

Возвращение Трампа может "снести с обрыва" экономику России и нанести смертельный удар шатающемуся режиму Путина, отмечают обозреватели.

"Трамп заявил, что его санкции лишили Иран возможности финансировать их прокси — ХАМАС, Хезболлу и хуситов. Аналогично при надлежащем применении санкций российская экономика сдуется к Пасхе", — сказано в статье.

То, что возвращение Трампа может положить конец правлению Путина, казалось немыслимым еще несколько недель назад. Многие сторонники Украины открыто опасались, что Трамп навяжет Киеву невыгодное мирное соглашение, равносильное капитуляции. Похоже, Трамп изменил позицию в отношении РФ, когда узнал, насколько слаба на самом деле ее экономика.

По сути Путин "каннибализирует" производство ради финансирования военной машины. Если он потеряет доходы от нефти, его режим почти наверняка рухнет. Рубль уже сейчас рушится, Россия не может компенсировать потерю экспорта нефти, так как уже потеряла 90% объема экспорта природного газа из-за отказа Европы.

Трамп понял силу этого рычага так, как не поняла его администрация Байдена, теперь экономический крах России кажется гораздо более вероятным. С обещаниями Трампа снизить цены на нефть и увеличить внутреннюю добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день, мир больше не будет нуждаться в нефти из РФ, полагают авторы.

По данным Saudi Aramco, рентабельность добычи российской нефти — 44 доллара за баррель, это самый высокий показатель среди всех крупных производителей нефти и он вдвое превышает затраты Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана и других крупных производителей нефти отчасти из-за недоступности крупных российских нефтяных месторождений в глубине Арктики.

Помимо нефти, Трамп может ввести дополнительные санкции и экспортные ограничения для нефтяных компаний России. Схожая схема экономического давления успешно сработала при правлении 40-го президента США Рональда Рейгана. СССР развалился, а его вторжение в Афганистан стало катализатором краха.

Холодная война закончилась из-за неожиданного краха российской экономики, который многие эксперты не предвидели. Теперь у Трампа есть возможность проколоть пропагандистский воздушный шар Путина и задушить экономику России, заключили аналитики.

Фокус ранее выяснил, продолжит ли Трамп военно-финансовую поддержку Украины. Киеву придется доказывать Вашингтону, почему нужно поддерживать Украину.

Трамп также хочет помочь Дании сэкономить на содержании острова Гренландия. По ег ословам, народ Гренландии хотел бы присоединиться к США.