"Смертельний удар" по Путіну: Трамп може розвалити Росію без війни, — Time

Дональд Трамп здатний "знести з обриву" економіку Росії, повторивши трюк 40-го президента США Рональда Рейгана. Головними у грі з Москвою будуть не бомби, а ціни на нафту.

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Президент США Дональд Трамп має всі важелі, щоб змусити російського колегу Володимира Путіна швидко закінчити війну в Україні. Про це пише британський журнал Time.

Повернення Трампа може "знести з урвища" економіку Росії і завдати смертельного удару режиму Путіна, який хитається, зазначають оглядачі.

"Трамп заявив, що його санкції позбавили Іран можливості фінансувати їхні проксі — ХАМАС, Хезболлу і хуситів. Аналогічно при належному застосуванні санкцій російська економіка здується до Великодня", — сказано в статті.

Те, що повернення Трампа може покласти край правлінню Путіна, здавалося немислимим ще кілька тижнів тому. Багато прихильників України відкрито побоювалися, що Трамп нав'яже Києву невигідну мирну угоду, рівносильну капітуляції. Схоже, Трамп змінив позицію щодо РФ, коли дізнався, наскільки слабка насправді її економіка.

По суті Путін "канібалізує" виробництво заради фінансування військової машини. Якщо він втратить доходи від нафти, його режим майже напевно впаде. Рубль уже зараз руйнується, Росія не може компенсувати втрату експорту нафти, оскільки вже втратила 90% обсягу експорту природного газу через відмову Європи.

Трамп зрозумів силу цього важеля так, як не зрозуміла його адміністрація Байдена, тепер економічний крах Росії видається набагато ймовірнішим. З обіцянками Трампа знизити ціни на нафту і збільшити внутрішній видобуток нафти в США на 3 мільйони барелів на день, світ більше не потребуватиме нафти з РФ, вважають автори.

За даними Saudi Aramco, рентабельність видобутку російської нафти — 44 долари за барель, це найвищий показник серед усіх великих виробників нафти, він удвічі перевищує витрати Саудівської Аравії, ОАЕ, Ірану та інших великих виробників нафти, почасти через недоступність великих російських нафтових родовищ у глибині Арктики.

Крім нафти, Трамп може запровадити додаткові санкції та експортні обмеження для нафтових компаній Росії. Схожа схема економічного тиску успішно спрацювала за правління 40-го президента США Рональда Рейгана. СРСР розвалився, а його вторгнення в Афганістан стало каталізатором краху.

Холодна війна закінчилася через несподіваний крах російської економіки, якого багато експертів не передбачали. Тепер у Трампа є можливість проколоти пропагандистську повітряну кулю Путіна і задушити економіку Росії, підсумували аналітики.

Фокус раніше з'ясував, чи продовжить Трамп військово-фінансову підтримку України. Києву доведеться доводити Вашингтону, чому потрібно підтримувати Україну.

Трамп також хоче допомогти Данії заощадити на утриманні острова Гренландія. За його словами, народ Гренландії хотів би приєднатися до США.