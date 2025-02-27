Макрон повлиял: Трамп хотел отменить встречу с Зеленским, но его уговорили

По словам источников канала BFMTV, Белый дом рекомендовал Владимиру Зеленскому не прилетать в США. В последний момент Дональд Трамп передумал и теперь готовится к жаркому обмену мнениями.

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Президент США Дональд Трамп 26 февраля хотел отменить визит украинского коллеги Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако вмешался президент Франции Эммануэль Макрон, сообщили дипломатические источники телеканала BFMTV.

Зеленский в среду получил от Белого дома рекомендацию не прилетать в США. Тогда президент Украины позвонил Макрону, а тот — Трампу и попросил его принять Зеленского под личную гарантию.

Спустя некоторое время Трамп согласился и в итоге сам объявил, что примет украинского лидера в Белом доме.

Мирные переговоры по Украине набирают обороты, поэтому обмен мнениями в Вашингтоне будет напряженными. Трамп называл Зеленского "диктатором" и обвинял его в развязывании войны с Россией, напомнил телеканал.

Напомним, Франция, как и США, хочет получить доступ к критически важным полезным ископаемым Украины. Париж руководствуется принципами обеспечения ресурсами своего оборонного сектора и развития вооружений.

Фокус уже писал, что администрация Трампа прекратит более 90% контрактов агентства USAID по предоставлению иностранной помощи. Всего отменяется 5800 из 6200 многолетних контрактов.