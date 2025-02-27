Не только США: Франция тоже хочет получить доступ к украинским минералам, переговоры велись месяцами

По словам Себастьена Лекорню, оборонному сектору понадобится определенное количество сырья, которое абсолютно необходимо для системы вооружения Франции в течение следующих 30 или 40 лет.

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Вслед за США, Франция также стремится получить доступ к украинским месторождениям критически важных полезных ископаемых. Переговоры по линии министерств обороны ведутся уже несколько месяцев. Такое заявление сделал глава оборонного ведомства страны Себастьен Лекорню, сообщает Sky News.

Это происходит в то время, когда Владимир Зеленский, как ожидается, прибудет в Вашингтон на этой неделе для подписания соглашения о полезных ископаемых с США.

"Мы говорим об этом вопросе для наших собственных французских нужд", — заявил Себастьен Лекорню. Он добавил, что с октября общался со своим украинским коллегой по поводу потенциальной сделки.

"У меня есть оборонные отрасли, которым в ближайшие годы понадобится доступ к определенному количеству сырья", — отметил министр. Дональд Трамп пытается вернуть средства за передававшееся Украине оружие с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Но, по словам французского министра Лекорню, у Франции другая мотивация.

"Мы не ищем отдачи. Но нашему оборонному сектору понадобится определенное количество сырья, которое абсолютно необходимо для нашей собственной системы вооружения в течение следующих 30 или 40 лет", — добавил он.

Журналисты отмечают, что Украина богата редкоземельными элементами и минералами, критически важными для различных технологий, включая литий для батарей и уран для ядерной энергетики, медицинского оборудования и оружия.

Напомним, что КНДР направила в РФ более 1000 солдат за последние два месяца.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, ВСУ устранили одно из главных преимуществ ВС РФ на поле боя.