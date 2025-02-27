Готовится отправить еще: КНДР направила в РФ более 1000 солдат за последние два месяца, — СМИ

Всего предварительно Ким Чен Ын отправил на помощь России в войне с Украиной около 11 тысяч своих военнослужащих, а за январь-февраль этого года количество еще возросло.

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Текущая дислокация северокорейских военных на территории России остается неизвестной. Однако, по данным южнокорейской разведки, недавнее "усиление" для российской армии уже развернуто на линии боевого соприкосновения для борьбы с Вооруженными силами Украины. Такую информацию обнародовало издание Yonhap 27 февраля.

По данным военных Южной Кореи, с начала текущего года, в течение января-февраля, российские военные силы подкрепили солдаты КНДР в количестве не менее 1000 военных.

"Войска Северной Кореи были переброшены в Россию где-то в январе и феврале этого года", — сообщили в разведке.

В то же время южнокорейские военные отмечают, что Ким Чен Ын готовится отправить дополнительных солдат в дополнение к тем, что уже участвуют в российско-украинской войне.

Вместе с тем, активное участие северокорейских военных в войне подтверждают украинские военные. Так, недавно бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сообщали о ликвидации подразделений КНДР под Курском. Украинским десантникам удалось уничтожить практически все боевые подразделения военных Северной Кореи, которые находились в их зоне ответственности. Детали об этом Фокус сообщал 22 февраля.

Параллельно Северная Корея может увеличить поставки ресурсов для России, необходимых ей для ведения боевых действий. Аналитики американского Института изучения войны считают, что КНДР и РФ готовятся углубить сотрудничество в рамках договора о "всеобъемлющем партнерстве", заключенного ранее. К таким выводам аналитики пришли на основе новостей о планируемой встрече северокорейских и российских политиков, а также информации о загрузке грузового судна с контейнерами. Там, вероятно, может находиться военный груз для РФ, как отмечали специалисты Института изучения войны в своей сводке 26 февраля.

В то же время есть информация, подтверждающая, что солдаты КНДР готовы воевать отчаянно. В частности недавно стало известно о том, что военных Северной Кореи убеждают, будто они противостоят не ВСУ, а армии Южной Кореи. Подробности Фокус узнавал 19 февраля.