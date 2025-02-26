Обсуждают активизацию сотрудничества: КНДР может увеличить поставки ресурсов России, — ISW

Аналитики зафиксировали на спутниковых снимках подозрительную активность в порту Расон, куда вошло и вышло 110-метровое судно: вероятно, на него происходила загрузка грузовых контейнеров в том числе военными ресурсами.

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В Москву прибыла северокорейская делегация Трудовой партии Кореи, которая запланировала визит в ответ на приглашение партии "Единая Россия": этому предшествовало сообщение от посольства России в Пхеньяне о том, что стороны готовятся активизировать сотрудничество между ними в рамках договора о "всеобъемлющем партнерстве", заключенного ранее. Кроме того, спутники зафиксировали перемещение грузового судна с контейнерами, где, вероятно, находился военный груз. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны в сводке за 25 февраля.

Они считают, что Россия и Северная Корея готовятся углубить сотрудничество, а значит — КНДР может увеличить поставки ресурсов для России, в частности военного назначения. Действия, которые могут указывать на усиление помощи Северной Кореи для России, уже фиксируют: речь идет о странной активности судна в порту Расон, расположенном вблизи границы между Россией и Китаем.

"На спутниковых снимках видна линия контейнеров длиной примерно 100 метров на пирсе в порту Расон рядом с пришвартованным судном", — отмечают аналитики по данным снимков компании Planet Labs PBC.

Аналитики считают, что на судне произошла разгрузка контейнеров и заполнение их новыми ресурсами.

"Судно прибыло к внутренней стороне Расон-порта 20 февраля и перешло на внешнюю сторону 21 февраля, что указывает на то, что корабль разгружал контейнеры на внутренней стороне пирса и загружал новые контейнеры перед отправкой", — отмечают специалисты ISW.

Похожие действия происходили в этом порту и ранее, в ноябре 2023 года, когда аналитики сообщали, что Северная Корея могла использовать эту локацию для транспортировки боеприпасов в российский Владивосток.

Напомним, ранее Институт изучения войны сообщал о том, что Россия не демонстрирует признаков готовности идти на материальные компромиссы в переговорах по установлению мира. Об этом стало известно 19 февраля.

Также аналитики отмечали, что путем переговоров Путин стремится получить от Трампа максимум уступок. Об этом сообщалось 20 февраля.