Обговорюють активізацію співпраці: КНДР може збільшити постачання ресурсів Росії, — ISW

Аналітики зафіксували на супутникових знімках підозрілу активність у порту Расон, куди увійшло та вийшло 110-метрове судно: ймовірно, на нього відбувалося завантаження вантажних контейнерів зокрема військовими ресурсами.

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До Москви прибула північнокорейська делегація Трудової партії Кореї, яка запланувала візит у відповідь на запрошення партії "Єдина Росія": цьому передувало повідомлення від посольства Росії у Пхеньяні про те, що сторони готуються активізувати співпрацю між ними у межах договору про "всеосяжне партнерство", укладеного раніше. Окрім того, супутники зафіксували переміщення вантажного судна із контейнерами, де, ймовірно, перебував військовий вантаж. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни у зведенні за 25 лютого.

Вони вважають, що Росія та Північна Корея готуються поглибити співпрацю, а відтак — КНДР може збільшити постачання ресурсів для Росії, зокрема військового призначення. Дії, які можуть вказувати на посилення допомоги Північної Кореї для Росії, уже фіксують: йдеться про дивну активність судна у порту Расон, розташованому поблизу кордону між Росією і Китаєм.

"На супутникових знімках видно лінію контейнерів довжиною приблизно 100 метрів на пірсі в порту Расон поруч із пришвартованим судном", — зазначають аналітики за даними знімків компанії Planet Labs PBC.

Аналітики вважають, що на судні відбулося розвантаження контейнерів та заповнення їх новими ресурсами.

"Судно прибуло до внутрішньої сторони Расон-порту 20 лютого та перейшло на зовнішню сторону 21 лютого, що вказує на те, що корабель розвантажував контейнери на внутрішній стороні пірсу та завантажував нові контейнери перед відправленням", — зазначають фахівці ISW.

Схожі дії відбувалися у цьому порту і раніше, у листопаді 2023 року, коли аналітики повідомляли, що Північна Корея могла використовувати цю локацію для транспортування боєприпасів у російський Владивосток.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомляв про те, що Росія не демонструє ознак готовності йти на матеріальні компроміси у переговорах щодо встановлення миру. Про це стало відомо 19 лютого.

Також аналітики зазначали, що шляхом переговорів Путін прагне отримати від Трампа максимум поступок. Про це повідомляли 20 лютого.