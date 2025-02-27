Готується відправити ще: КНДР направила до РФ понад 1000 солдатів за останні два місяці, — ЗМІ

Всього попередньо Кім Чен Ин відправив на допомогу Росії у війні з Україною близько 11 тисяч своїх військовослужбовців, а за січень-лютий цього року кількість ще зросла.

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Поточна дислокація північнокорейських військових на території Росії залишається невідомою. Однак, за даними південнокорейської розвідки, нещодавнє "підсилення" для російської армії уже розгорнуте на лінії бойового зіткнення для боротьби із Збройними силами України. Таку інформацію оприлюднило видання Yonhap 27 лютого.

За даними військових Південної Кореї, від початку поточного року, впродовж січня-лютого, російські військові сили підкріпили солдати КНДР у кількості щонайменше 1000 військових.

"Війська Північної Кореї були перекинуті до Росії десь у січні та лютому цього року", — повідомили у розвідці.

Водночас південнокорейські військові зазначають, що Кім Чен Ин готується відправити додаткових солдатів на додачу до тих, що вже беруть участь у російсько-українській війні.

Разом із тим, активну участь північнокорейських військових у війні підтверджують українські військові. Так, нещодавно бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади повідомляли про ліквідацію підрозділів КНДР під Курськом. Українським десантникам вдалося знищити практично всі бойові підрозділи військових Північної Кореї, які перебували у їхній зоні відповідальності. Деталі про це Фокус повідомляв 22 лютого.

Паралельно Північна Корея може збільшити постачання ресурсів для Росії, необхідних їй задля ведення бойових дій. Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що КНДР та РФ готуються поглибити співпрацю у межах договору про "всеосяжне партнерство", укладеного раніше. До таких висновків аналітики дійшли на основі новин про плановану зустріч північнокорейських та російських політиків, а також інформації про завантаження вантажного судна із контейнерами. Там, ймовірно, може перебувати військовий вантаж для РФ, як зазначали фахівці Інституту вивчення війни у своєму зведенні 26 лютого.

Водночас є інформація, яка підтверджує, що солдати КНДР готові воювати відчайдушно. Зокрема нещодавно стало відомо про те, що військових Північної Кореї переконують, наче вони протистоять не ЗСУ, а армії Південної Кореї. Подробиці Фокус дізнавався 19 лютого.