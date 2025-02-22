"Були знищені": десантники ЗСУ заявили про повну ліквідацію підрозділів КНДР під Курськом

За словами українських бійців, військовослужбовці КНДР відзначаються високим рівнем підготовки, мають чудову фізичну форму та відмінні навички стрільби.

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Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України знищили усі підрозділи військ Північної Кореї, які були в зоні відповідальності бригади на Курському напрямку. Про це коментарі "Еспресо" заявив старший сержант відділу комунікацій 80-ї ОДШБр Петро Гайдащук.

"Навіть під артилерійським вогнем та дронами, північнокорейці продовжували рухатись у нашому напрямку. Однак незважаючи на їхню підготовку, всі ці підрозділи були знищені, і на даний момент у зоні відповідальності 80-ї ОДШБр їх немає", — сказав Гайдащук.

Він пояснив, що солдати КНДР вже добре орієнтуються на місцевості, переважно не використовували техніку, а також пересувалися пішки на великі відстані до 15 км.

За словами Гайдащука, наразі росіяни використовують тактику малих штурмових груп, оскільки великі людські хвилі піхоти з бронетехнікою неефективні в сучасній війні безпілотних систем.

"Ворог використовує артилерію, розвідувальні та ударні дрони, а також FPV-дрони на оптоволокні, що створює певні проблеми, з якими ми успішно боремося. Керовані авіабомби переважно падають на населені пункти Курщини, що перебувають під контролем Збройних Сил України. Таким чином російські війська намагаються витіснити нас із позицій, попри те, що в цих селах проживає цивільне населення РФ", — наголосив Гайдащук.

Нагадаємо, 19 лютого один з полонених розповів, що солдатів КНДР переконують, що вони протистоять солдатам Південної Кореї.

Фокус також писав про те, що в ГУР заявили, що солдати КНДР адаптувалися до сучасних тактик війни.