Щоб воювали відчайдушніше: солдатів КНДР переконують, що вони протистоять солдатам Південної Кореї

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В Курській області в РФ солдатам КНДР забороняють здаватися у полон, а щоб ті завзятіше воювали, переконують, що вони протистоять армії Південної Кореї. Про це в інтерв’ю південнокорейському виданню Chosun Ilbo розповів один із двох полонених, яких захопили ЗСУ.

Так, 26-річний північнокорейський військовий Рі розповів, що служить в армії Північної Кореї від 2015 року і був розвідником-снайпером. За ці роки він жодного дня не був вдома, а з батьками спілкувався лише по телефону. До того, як він потрапив до Росії, його мали демобілізувати.

За його словами, ніхто з його побратимів не знай, що вони їдуть до Росії воювати проти України.

"Мені сказали, що я їду туди студентом на навчання. Я й гадки не мав, що буду брати участь у боях", – стверджує Рі.

Військовий розповів, що якийсь час їхній підрозділ перебував у Владивостоку, а в середині грудня їх перекинули в Курську область, де поставили до відома, що вони воюватимуть. Тоді він нарахував близько 2 500 військових із КНДР.

Полонений говорить, що він і його співвітчизники з росіянами не контактували, а всі питання вирішувалися через офіцерів з КНДР.

Рі відправили у бій 5 січня — він став першим і останнім. Тоді близько 60 північнокорейських солдатів кинули на штурм українських позицій.

"Наша рота почала фронтальний штурм, але зазнала великих втрат через удари безпілотників та артилерійський вогонь. Ми розраховували на підтримку російської артилерії, проте вони не прикривали нас належним чином і жертв було багато", – зазначив він.

Рі розповів, що під час бою його групу атакував український БПЛА, і всі крім нього загинули. Його пораненого знайшли п'ятеро співвітчизників і хотіли евакуювати, але потрапили під атаку "диявольського дрона", і всі крім нього загинули.

Згодом його знайшли бійці ЗСУ і забрали.

"Якби в мене була граната, можливо, я б спробував покінчити з собою, бо в нашій армії потрапити в полон вважається зрадою", – зазначив північнокорейських полонений.

Він розповів, що в кожному батальйоні з 500 солдатів був один або два офіцери міністерства держбезпеки КНДР. Вони контролювали солдат і ідеологічно їх обробляли. Зокрема, перед боєм запевняли, що всі оператори БПЛА в українській армії є південнокорейськими солдатами.

За словами Рі, північні корейці вірили в це і вважали, що воюють не лише з українськими силами, а й із військами Південної Кореї.

"Це змушувало нас воювати ще відчайдушніше", – додав він.

Він розповів, що з 65 людей, хто був з ним поруч, всі крім нього загинули.

"Нас було 63-65. Всі вони загинули. Лишився один я. Це був мій перший раз у справжньому бою. Коли я побачив тіла своїх побратимів, в голові промайнуло багато думок. Дехто підривав себе (щоб уникнути захоплення), залишивши лише безголові чи напіврозтерзані тіл. У розпал зими, коли падав такий сніг, вони лежали там, і запах крові я досі відчуваю", — сказав Рі.

Він додав, що не має наміру повертатися додому і після полону хотів би поїхати до Південної Кореї та навчатися в університеті. Також він переживає, що після того, як на його Батьківщині дізнаються, що він потрапив у полон, у його батьків будуть великі проблеми.

Нагадаємо, що в ГУР Міноборони заявили, що останнім часом ефективність солдатів КНДР в Курській області суттєво зросла. Вони адаптувалися до сучасних методів ведення війни.