Не тільки США: Франція теж хоче отримати доступ до українських мінералів, переговори велися місяцями

За словами Себастьєна Лекорню, оборонному сектору знадобиться певна кількість сировини, яка є абсолютно необхідною для системи озброєння Франції протягом наступних 30 або 40 років.

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Слідом за США, Франція також прагне отримати доступ до українських родовищ критично важливих корисних копалин. Переговори по лінії міністерств оборони ведуться вже кілька місяців. Таку заяву зробив глава оборонного відомства країни Себастьєн Лекорню, повідомляє Sky News.

Це відбувається в той час, коли Володимир Зеленський, як очікується, прибуде до Вашингтона цього тижня для підписання угоди про корисні копалини зі США.

"Ми говоримо про це питання для наших власних французьких потреб", — заявив Себастьєн Лекорню. Він додав, що з жовтня спілкувався зі своїм українським колегою з приводу потенційної угоди.

"У мене є оборонні галузі, яким найближчими роками знадобиться доступ до певної кількості сировини", — зазначив міністр. Дональд Трамп намагається повернути кошти за зброю, що передавалася Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. Але, за словами французького міністра Лекорню, у Франції інша мотивація.

"Ми не шукаємо віддачі. Але нашому оборонному сектору знадобиться певна кількість сировини, яка абсолютно необхідна для нашої власної системи озброєння впродовж наступних 30 чи 40 років", — додав він.

Журналісти зазначають, що Україна багата на рідкісноземельні елементи та мінерали, критично важливі для різних технологій, включно з літієм для батарей і ураном для ядерної енергетики, медичного обладнання та зброї.

Нагадаємо, що КНДР направила в РФ понад 1000 солдатів за останні два місяці.

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