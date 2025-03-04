Не на линии фронта: в каких регионах Украины могут стоять миротворцы, — нардеп (видео)

Народный депутат Александр Юрченко отрицает идею дислокации западных войск в Полтаве, Днепре, Кривом Роге. По его мнению, миротворцы не заменят украинских бойцов еще потому, что европейцы не смогут эффективно действовать в боях.

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Западные миротворцы могут оказаться в Украине, но их разместят достаточно далеко от линии боев, заявил народный депутат и член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александр Юрченко. По его мнению, европейские солдаты будут защищать северные границы и их используют для ротации бойцов Сил обороны. О том, как европейские партнеры могут отреагировать на атаки Вооруженных сил Российской Федерации, нардеп рассказал в эфире "Новости. Live".

Миротворцы в Украине — объяснение Юрченко см. с 1:58:00 трансляции (19:49)

Юрченко объяснил, что европейские миротворцы не будут размещаться на линии разграничения. Политик отрицает идею дислокации западных войск в Полтаве, Днепре, Кривом Роге. По его мнению, речь идет о четырех регионах:

Харьков; Сумы; Чернигов; Волынь.

Народный депутат пояснил, что названные им регионы, вероятно, следует защитить от возможного вторжения РФ со стороны Беларуси. Кроме того, есть еще одна причина — потребность в ротации бойцов Сил обороны, которые находятся на фронте, заявил Юрченко.

"Они будут находиться непосредственно, и я думаю, не Полтава-Днепр-Кривой Рог, а мое видение — это Харьков, Сумы, Чернигов, возможно, даже Волынь", — сказал он.

По мнению Юрченко, западные миротворцы не смогут заменить украинских бойцов еще и потому, что европейцы не смогут эффективно действовать в боях. Также политик уточнил, какой будет реакция Запада на возможные атаки на миротворцев. По его мнению, речь идет не о выражении обеспокоенности, а каких-то других действиях. Каким будет ответ Европы, он четко сказать не смог.

Александр Юрченко — политик, который пришел в Раду 9 созыва как член партии "Слуга народа". Уже в мае 2020 он вышел из фракции из-за скандалов с драками и наркотиками. После этого народный избранник вошел в депутатскую группу "Восстановление Украины".

Миротворцы в Украине — детали

Отметим, 20 февраля издание The Telegrath озвучило планы по размещению западных миротворцев в Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вероятно, передал план президенту США Дональду Трампу, написали журналисты. Согласно идее европейцев, миротворческий контингент будет состоять из 30 тыс. человек. Возможные базы — в Полтаве, Днепре и Кривом Роге. Отмечалось, что военные не будут участвовать в боевых действиях. Их возможная задача — защита объектов инфраструктуры и разведка, планировали европейцы. С другой стороны, были надежды, что с воздуха их будут защищать США, которые, кроме того, должны подвести войска к западным границам Украины.

Миротворцы в Украине — где будут возможны базы западных войск Фото: The Telegraph

Между тем народный депутат Роман Костенко высказал свое мнение относительно миротворцев в Украине. По его словам, на них нельзя будет полагаться, потому что они, вероятно, убегут при реальной угрозе.

Напоминаем, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ориентировочном плане перемирия, в котором миротворцы не упоминаются.